La reacción de Isabel Pantoja al saber que podría volver a prisión: "¡No puede ser!"

Kike Calleja, colaborador de 'Vamos a ver', ha hablado con el entorno más cercano de Isabel Pantoja.. telecinco.es
Desde que saltó la noticia de que Isabel Pantoja podría revivir su peor pesadilla y regresar de nuevo a la cárcel, las teorías y las reacciones al respecto no se han hecho esperar.

Pero a la que más le habría sorprendido ha sido a la propia tonadillera, que se habría llevado las manos a la cabeza y estaría realmente preocupada.

El colaborador de 'Vamos a ver' Kike Calleja se ha puesto en contacto con el entorno más cercano de Isabel Pantoja, que le han confirmado lo preocupada que se encontraría la artista.

"Me dicen que ha recibido la noticia con sorpresa y con preocupación en Canarias. Se enteró por televisión, se echó las manos a la cabeza y dijo "¡no puede ser!". Aunque a la gente le pueda sorprender, ella no tiene conocimiento de los detalles de sus asuntos fiscales porque los tiene todo delegado en personas de su máxima confianza, a las que sí que ha pedido explicaciones. Le ha afectado bastante a su estado de ánimo porque además esta noticia le llega en un momento muy delicado por temas personales que nada tienen que ver con este asunto. Y hasta ahí puedo leer", ha contado el colaborador en directo.

