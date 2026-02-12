La reacción de Isabel Pantoja al saber que podría volver a prisión: "¡No puede ser!"
EL colaborador de 'Vamos a ver' ha hablado con el entorno más cercano de Isabel Pantoja
Desde que saltó la noticia de que Isabel Pantoja podría revivir su peor pesadilla y regresar de nuevo a la cárcel, las teorías y las reacciones al respecto no se han hecho esperar.
Pero a la que más le habría sorprendido ha sido a la propia tonadillera, que se habría llevado las manos a la cabeza y estaría realmente preocupada.
El colaborador de 'Vamos a ver' Kike Calleja se ha puesto en contacto con el entorno más cercano de Isabel Pantoja, que le han confirmado lo preocupada que se encontraría la artista.
Kike Calleja: "A Isabel Pantoja hay cosas que le preocupan todavía más"
"Me dicen que ha recibido la noticia con sorpresa y con preocupación en Canarias. Se enteró por televisión, se echó las manos a la cabeza y dijo "¡no puede ser!". Aunque a la gente le pueda sorprender, ella no tiene conocimiento de los detalles de sus asuntos fiscales porque los tiene todo delegado en personas de su máxima confianza, a las que sí que ha pedido explicaciones. Le ha afectado bastante a su estado de ánimo porque además esta noticia le llega en un momento muy delicado por temas personales que nada tienen que ver con este asunto. Y hasta ahí puedo leer", ha contado el colaborador en directo.