La reacción de Isabel Pantoja al saber que podría volver a prisión: "¡No puede ser!"

El shock de Dulce, extrabajadora de Isabel Pantoja, al saber que podría volver a prisión, con dardo incluido: "Se cree Bad Bunny en la Super Bowl"

Desde que saltó la noticia de que Isabel Pantoja podría revivir su peor pesadilla y regresar de nuevo a la cárcel, las teorías y las reacciones al respecto no se han hecho esperar.

Pero a la que más le habría sorprendido ha sido a la propia tonadillera, que se habría llevado las manos a la cabeza y estaría realmente preocupada.

El colaborador de 'Vamos a ver' Kike Calleja se ha puesto en contacto con el entorno más cercano de Isabel Pantoja, que le han confirmado lo preocupada que se encontraría la artista.

Kike Calleja: "A Isabel Pantoja hay cosas que le preocupan todavía más"

"Me dicen que ha recibido la noticia con sorpresa y con preocupación en Canarias. Se enteró por televisión, se echó las manos a la cabeza y dijo "¡no puede ser!". Aunque a la gente le pueda sorprender, ella no tiene conocimiento de los detalles de sus asuntos fiscales porque los tiene todo delegado en personas de su máxima confianza, a las que sí que ha pedido explicaciones. Le ha afectado bastante a su estado de ánimo porque además esta noticia le llega en un momento muy delicado por temas personales que nada tienen que ver con este asunto. Y hasta ahí puedo leer", ha contado el colaborador en directo.