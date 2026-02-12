Rocío Molina 12 FEB 2026 - 10:03h.

El exconcursante de 'GH' ha acudido a un centro estético para someterse a varios retoques y seguir con su cambio tras perder 17 kilos

Tras el sonado momento que protagonizaron en el plató de '¡De viernes!' al pedirle Javier Mouzo el divorcio formalmente a Vanessa Bouza y entregarle los papeles, el exconcursante de 'Gran Hermano' y de 'GH DÚO' ha iniciado una nueva etapa en la que apuesta por él mismo. Prueba de ello es que al gallego se le ha visto en una clínica estética y este ha compartido los diferentes retoques a los que se ha sometido.

El cantante gallego sigue seriamente el proceso de cambio que ha iniciado. El ganar confianza tras el desgaste emocional que le ha supuesto estos últimos meses el fin de su relación con Vanessa Bouza es su prioridad. "No quiero más broncas, no quiero mas ultimátums", son las palabras con las que Javier Mouzo ponía fin de manera definitiva a su historia de amor de 15 años y le entregaba a su mujer los papeles del divorcio. Una iniciativa que a ella le dejaba "destrozada" y que acababa con ella en directo rompiendo los papeles delante de todos.

Pero sin ceder en el intento, el exconcursante de 'GH' sigue firme en su decisión de iniciar un nuevo ciclo. "Cuidarse también es avanzar", ha escrito junto a un vídeo en el que se puede ver que esta declaración de intenciones coincide con su visita a una clínica estética. Allí, Javier ha pedido asesoramiento sobre lo que hacerse y más después de haber perdido hace meses varios kilos y querer recuperar firmeza en su cuerpo.

Este tipo de decisión que muchos han visto como un refuerzo de autoestima viene a mostrar una nueva imagen que quiere lucir el gallego. Sus frutos ya los está viendo, tal como ha compartido también en sus historias de Instagram. "¡Qué contento estoy! Primer objetivo conseguido. Mañana tres meses desde que empecé. 17 kilos menos. Seguimos pasito a pasito", ha escrito junto con una imagen de la báscula en la que demuestra su hito.

Y no contento con eso ha seguido avanzando encaminado a cumplir el siguiente paso: varios retoques estéticos para el cambio completo. El exconcursante de 'GH' y d 'GH DÚO' se ha sometido a un tratamiento de "mesoterapia para la papada, tratamiento de submentón y las bases para iniciar una armonización facial".

El haber bajado mucho peso es algo que está notando el gallego. "Lo sufres, pero compensa", admite el cantante de orquesta, pero ahora le queda el quitar flacidez de la piel tras perder 17 kilos, tal como él mismo ha celebrado. Una tarea en la que ya se ha puesto en manos de especialistas para centrarse en un momento para él de autocuidado y cambio.