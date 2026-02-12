Ana Carrillo 12 FEB 2026 - 19:01h.

El cantante Álvaro García ha concedido su primera entrevista tras verse involucrado en un conflicto mediático con Gloria Camila y Manuel Cortés

Gloria Camila pidió que se dejase al margen de la polémica a su exnovio, Álvaro García, porque reveló que él estaba "explotando" después de que saliera a la luz que Manuel Cortés había ido a la casa de la exconcursante de 'Supervivientes' para aclarar su situación. El cantante de 'Persona Vitamina' se había negado a hablar del tema, pero en una entrevista que ha concedido por el estreno de su nuevo tema, ha roto su silencio al ser preguntado por las declaraciones que el hijo de Raquel Bollo hizo sobre él.

La polémica comenzó porque Manuel Cortés dio a entender que le había molestado que Gloria Camila se fuera de viaje a Venecia con Álvaro García. Fue entonces cuando se comenzó a especular con qué tipo de relación habría mantenido la tía de Rocío Flores con cada uno de ellos. Ante el revuelo generado, el hermano de Alma Bollo acudió este fin de semana a 'Fiesta' y reveló que Álvaro le había escrito un mensaje en el que le decía que tenía una propuesta que hacerle.

Leticia Requejo fue un paso más allá y contó a principios de esta semana en 'El tiempo justo' que no había sido solo un mensaje, sino que Álvaro habría intentado ponerse en contacto con Manuel en más ocasiones. Al cantante de 'Gloria Bendita' le han preguntado por el hijo de Raquel Bollo en la primera entrevista que ha concedido tras la polémica.

"Cuando otros artistas comentan tu vida, por ejemplo de la última escapada que has podido hacer...", ha comenzado a decirle la periodista, ante lo que Álvaro García ha contestado: "Es que me es indiferente totalmente, me da exactamente igual". "Si te intentan provocar no vas a entrar, ¿no?", le ha preguntado entonces la reportera, ante lo que él ha sentenciado: "¡Qué va! ¡Nada! Yo a componer canciones y a sacar lo que yo soy, que es música y poco más, y ya lo demás que cada uno que haga lo que quiera, yo voy a seguir mi camino que como todo el mundo sabe es la música".

Sobre Gloria Camila no se ha querido pronunciar, pero sí que ha revelado que actualmente no está interesado "en cantarle al amor": "Ahora le cantaría a la música, que es mi refugio". También ha revelado que ahora mismo está "enamorado de la vida" y de su música y que para enamorarle una mujer tiene que "tener arte".