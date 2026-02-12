Rocío Molina 12 FEB 2026 - 12:19h.

La presentadora de 'El Precio Justo' ha puesto sobre la mesa una realidad que viven las personas celíacas y con intolerancia al gluten

Tania Medina se sincera sobre su momento personal y profesional: "Salir de mi zona de confort me hace aprender"

Tania Medina ha compartido una frustración para dar voz a una queja que afecta a muchas personas. La copresentadora de 'El Precio Justo' ha ahondado en diferentes temas sobre el momento actual que vive y ha expuesto una dura realidad que le afecta a nivel económico. La exparticipante de 'Bailando con las estrellas' y exconcursante de 'Supervivientes' ha hablado de un gasto forzoso en su factura mensual que considera injusto.

La canaria ha sido de lo más sincera al responder a la pregunta de algo que ha comprado y ha pagado "más caro de lo que realmente costaba". En su caso, Tania Medina al saber que es celíaca (enfermedad autoinmune con reacción al sistema inmunológico) e intolerante al gluten tiene que pagar mucho más por los alimentos.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha hecho una queja en público, dejando claro que la salud no es un capricho y ese es el motivo por el que ella tiene que pagar algunos productos más caros y sin ayudas.

"Voy a aprovechar para manifestarme", ha expresado a colación de esa pregunta para denunciar en público esta situación que al igual que a ella, afecta a muchas personas que padecen de este tipo de problemas estomacales. La presentadora ha querido dejar plasmado que ese "lujo" que se tiene que dar es por una necesidad médica y que tendría que tratarse de otra manera. "Hay personas que somos celíacas e intolerantes al gluten y deberíamos tener un precio igual al resto", reclama la novia de Alejandro Nieto.

Tania Medina incide en que productos básicos que tienen este proteína que a ellos les hace daño en el cuerpo como (el pan o la pasta) multiplican su precio si los quieren tomar y estar libres seguros de que no les afectarán. Que tienen que pagar un extra que se les hace especialmente doloroso. "Queremos pagar un precio igual al resto y no que el pan nos cueste cinco euros", apunta la influencer de 27 años.

"Nosotros no elegimos ser intolerantes al gluten y deberíamos tener un precio igual que el resto", Tania Medina

La presentadora ha reconocido en esta reflexión que ha hecho a partir de esta pregunta que "el dinero es necesario para vivir" y por eso ha aprovechado para hacer esta reivindicación en público, sabiendo que es una queja muy común para este colectivo que se ve afectado por estos problemas de salud y económicos. Y que más allá de la moda gluten-free existe una realidad para algunas personas que no tienen otra opción.