Lorena Romera 19 ENE 2026 - 10:00h.

La copresentadora de 'El precio justo' ha escrito un mensaje de apoyo a su pareja, que está en tratamiento por "depresión y estrés"

Alejandro Nieto comparte su diagnóstico tras someterse a pruebas por su salud mental: "Estoy en tratamiento"

Tania Medina le ha mandado a Alejandro Nieto un precioso mensaje tras confesar sus problemas de salud mental. La influencer, copresentadora de 'El precio justo', que se estrena hoy a las 13:45 en Telecinco, le ha dedicado a su novio unas emotivas palabras a raíz de la publicación en la que hacía público su delicado momento anímico. El que fuera ganador de 'Supervivientes' se encuentra en tratamiento ha recibido un primer diagnóstico de "depresión y estrés".

Hace unos días, el gaditano actualizaba su estado de salud tras someterse a pruebas médicas. Después de confesar públicamente que no tenía ganas de nada, "a veces solo de cerrar los ojos y dormir", decidió ponerse en manos de profesionales. A través de su perfil de Instagram, el que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones' está visibilizando este problema de salud mental para ayudar a otros que estén en su misma situación.

En estos momentos, Alejandro Nieto se encuentra en tratamiento, a la espera de unos resultados, y ha recibido un primer diagnóstico de "depresión y estrés". Pero se encuentra positivo. "Sigo yendo al gimnasio, dando mis paseos... Y poco a poco llegaré a ser quien era; conseguiré que me vayan bien las cosas y daré lo mejor posible por los que me rodean", contaba.

Tras hacer público este problema de salud mental, Tania Medina le ha hecho llegar un importante mensaje que ha conseguido emocionar a los seguidores de la pareja. "Eres muy valiente. Estoy orgullosa de ti; por escucharte, luchar por estar mejor y querer ser tu mejor versión. Te lo dije hace mucho, pero hoy te lo repito, delante de todo el mundo: Te amo con todo mi corazón", ha comenzado escribiendo la influencer.

"Eres muy valiente, estoy orgullosa de ti... No estás solo"

"He estado a tu lado en momentos muy difíciles y hemos pasado demasiados baches juntos y, por supuesto, ahora más que nunca, estaré a tu lado. Eres mi familia, la que he elegido, mi hogar. No dudes de ti, eres maravilloso. Y no estás solo, mi amor, somos un equipo", ha señalado la ahora copresentadora de 'El precio justo', que siempre ha sido un apoyo incondicional para Alejandro Nieto. Pero ahora, en estos momentos tan delicados por su salud mental, supone para él un revulsivo para seguir luchando.