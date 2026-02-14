Antía Troncoso 14 FEB 2026 - 00:15h.

Silvia Bronchalo se pronuncia sobre el vínculo que mantenían su hijo Daniel Sancho y Edwin Arrieta antes del asesinato del cirujano

El dolor de Silvia Bronchalo rememorando sus sentimientos al ver las imágenes de Daniel Sancho en la reconstrucción del asesinato: "Hace mucho daño todo esto"

Esta noche en '¡De viernes!' conocíamos la segunda parte de la íntima entrevista que Silvia Bronchalo concedió a este mismo programa en la que la madre de Daniel Sancho contestaba a todas las preguntas que aún están sin respuesta sobre el caso de su hijo, quien en agosto de 2023 asesinó premeditadamente al cirujano colombiano, Edwin Arrieta. ¿Qué relación existía realmente entre ellos en el momento del crimen? Silvia respondía a todo.

Desde que se hizo público el crimen de Daniel Sancho, que terminó con la vida de Edwin Arrieta en Tailandia, los medios de comunicación comenzaron a especular sobre el tipo de relación que existía entre ambos, apuntando a un supuesto vínculo sentimental o de dependencia que podría haber estado marcado por tensiones y desacuerdos que desembocaron en el trágico suceso. ¿Qué opina Silvia de todo esto?

Silvia Bronchalo se pronuncia sobre la doble vida de su hijo con Edwin Arrieta

En la entrevista, Silvia Bronchalo explicaba todo lo que su hijo le había contado sobre Edwin Arrieta y la relación laboral que tenía con éste, ya que Daniel le contó a su madre que pensaban abrir un negocio juntos, pero que él terminó negándose: "Me dijo que no quería seguir la relación y que él insistía. Me dijo que a Edwin no se le podía decir que no".

La entrevistada respondía a todos los rumores que apuntan a que la relación entre su hijo y Edwin iba más allá de lo profesional y se pronunciaba sobre la doble vida de su hijo: "Él había quedado con su novia en aquel entonces. Se iban a reunir en Asia", desvelaba Silvia, que aseguraba que con su hijo "no habla de Edwin": "En su momento me dijo que lo había amenazado de muerte y tenía miedo".

Pese a que Daniel Sancho nunca le ha contado abiertamente a su madre cómo era realmente el vínculo que mantenía con Edwin Arrieta, Silvia Bronchalo tiene claro que su hijo llevaba una doble vida y que entre él y el cirujano colombiano existió una relación sentimental.