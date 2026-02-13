Lara Guerra 13 FEB 2026 - 23:12h.

Silvia Bronchalo revela la reacción de su madre al enterarse de su embarazo: "Me quiso dar dos bofetones"

Avance ‘¡De viernes!’ | Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, se sincera sobre su relación actual con Rodolfo Sancho: “Se le subió un poco la fama”

Compartir







Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, concede la que posiblemente es una de las entrevistas más duras de su vida y lo hace en '¡De viernes!'. En ella detalla por primera vez los primeros momentos de su embarazo, la infancia de su hijo y revela muy emocionada que concede todos estos detalles por una necesidad económica que le permita seguir ayudando a su hijo.

Una de las partes que hemos 'recorrido' junto a Silvia es el comienzo de la relación con Rodolfo Sancho. Asegura que él aún no era famoso y que pese a que de primeras no le conquistó nada de él, poco a poco su amistad se convirtió en una relación. Tras dos años ella se queda embarazada de Daniel; algo que confiesa que le dio bastante miedo: "Fue en muy poco tiempo".

Convertirse en madre con 21 años fue algo duro para ella, lo recuerda como "si fuera hoy". Además, detalla que "el parto fue muy largo, yo era muy estrecha y él pesó cuatro kilos y medio. Fue un poco complicado, en ese momento pensé en que las madres son santas, pero pasaría mil veces por ello".

Silvia Bronchalo: "Al enterarse mi madre me planteó muchas cosas que efectivamente pasaron"

Pese a tomarse la noticia con susto y miedo detalla que "hay personas que no se les nota, pero me di cuenta a los dos meses porque fui hinchándome. Mi cuerpo estaba cambiándome y me lo tomé con mucho susto y miedo por mis padres. Con 21 años sigues estudiando y no te planteas una vida con un niño o casarte...tomamos la decisión de seguir adelante y tenerlo. Yo no me plantee quitármelo, pese a saber que iba a ser complicado, yo no fui capaz"

Por último, la madre de Daniel Sancho revela cuáles fueron sus verdaderos apoyos y de qué manera lo afrontaron sus padres: "Me apoyé sobre todo en mi madre. Me quiso pegar dos bofetones, pero normal porque con 21 años no tienes futuro de vida ya y ella me planteo muchas cosas que efectivamente pasaron. Pero no había manera, la decisión era nuestra y estaba tomada. Yo estaba muy feliz y para mí desde que nació él no hubiera concebido mi vida sin él".