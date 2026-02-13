No te pierdas la segunda parte de la entrevista de Silvia Bronchalo, este viernes 13 de enero a las 21.45h

La entrevista íntegra de Silvia Bronchalo sale a la luz: las confesiones más íntimas de la madre de Daniel Sancho en '¡De viernes!'

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, rompe su silencio en '¡De viernes!' y aborda cómo es actualmente su relación con Rodolfo Sancho, su exmarido.

En la segunda parte de la entrevista, Bronchalo pone el foco en los inicios de la fama del actor y en cómo el éxito pudo afectar a su entorno más cercano. A raíz de una pregunta de Santi Acosta: “Cuando empiezas a ser famoso, ¿eso cambia de alguna forma vuestra relación o a vosotros?”, Silvia reflexiona sobre el impacto que tuvo el fenómeno fan en sus vidas.

Según explica en el avance, el éxito de la serie en la que participó el actor fue “descomunal”. La serie se convirtió en un auténtico fenómeno y sus protagonistas eran seguidos por fans allá donde iban. “Fue como un boom”, asegura, recordando aquella etapa de enorme exposición mediática.

Bronchalo apunta que esa fama repentina, vivida a una edad muy joven, pudo influir en la dinámica personal y familiar. “Yo creo que ahí puede que comenzasen los distanciamientos tanto de la pareja como del núcleo familiar”, afirma. En su opinión, cuando el éxito llega de forma tan intensa, si no se tienen “los pies muy en la tierra” o un buen asesoramiento, puede afectar a la percepción de uno mismo. “Piensas que soy muy guay y tal… Se le subió un poco a la cabeza”, sentencia en el adelanto.

Estas declaraciones suponen uno de los momentos más destacados de la segunda parte de la entrevista, en la que Silvia Bronchalo profundizará sobre su pasado con Rodolfo Sancho y la evolución de su relación hasta el día de hoy, tras la primera parte emitida el pasado viernes, en la que habló de la situación de su hijo, Daniel Sancho.