Equipo Outdoor 13 FEB 2026 - 16:23h.

La exparticipante de 'LIDLT' celebra este año San Valentín con un detalle cargado de simbolismo, hecho junto a su hija

Fani Carbajo, ante la llegada del 14 de febrero, no ha querido dejar pasar la oportunidad de celebrar San Valentín de una forma única, preparando un detalle cargado de simbolismo y mucha ternura, hecho junto a su hija Victoria. Un regalo que demuestra el dulce momento que atraviesa su relación con Fran Benito.

Pero la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' no ha estado sola en esta misión romántica, ha contado con la ayuda de su hija pequeña Victoria, quien se ha encargado de mancharse las manos de pintura para crear un ramo de flores artesanal perfecto para esta ocasión.

La influencer madrileña, de 41 años, ha demostrado que el valor de un detalle reside en el tiempo y el cariño. A través de su perfil de Instagram, ha compartido el "paso a paso" de una manualidad. Para llevarla acabo, simplemente han necesitado unas cartulinas, pinturas de colores (rojo pasión y amarillo brillante) , pajitas verdes, tijeras y mucha paciencia. Así, madre e hija se han puesto manos a la obra.

El proceso ha comenzado con Victoria y sus manitas embadurnadas en pintura. Al parecer, por lo que hemos visto en sus gestos y lo que ha comentado la propia creadora de contenido, la experiencia ha tenido sus más y sus menos:

"Las caras de Victoria por mancharse las manos no tienen desperdicio", bromeaba Fani, dejando caer que a la pequeña no le ha hecho mucha gracia el tacto de la pintura. Aun así, ha cumplido su misión dejando su huella personal sobre el papel blanco.

Estas huellas se recortan en forma de círculo para transformarse en los pétalos de las flores. Y una vez pegadas con silicona a unas pajitas verdes, el resultado es un ramo eterno. La exconcursante de 'Supervivientes' ha cuidado cada detalle, envolviendo el ramo en papel marrón para darle un toque más profesional y añadiendo un lazo fucsia.

Pero lo mejor ha sido la reacción de su pareja, Fran Benito. En el video compartido, vemos a Victoria corriendo por el pasillo para entregarle el ramo y, entre besos, abrazos y alguna que otra risa, Fran lo recibe visiblemente emocionado y con mucha ternura.

Así, la familia ha demostrado que está más unida que nunca. Y que para Fani Carbajo este San Valentín no es solo una fecha de pareja, sino la forma perfecta de celebrar el amor en familia.