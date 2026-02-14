Equipo Outdoor 14 FEB 2026 - 11:00h.

La influencer y exconcursante de 'GH DÚO' ha compartido un vídeo enseñando cómo es su entrenamiento diario

Irene Rosales toma una drástica decisión sobre Kiko Rivera tras salir a la luz la presunta discusión por su nueva novia, Lola García

Compartir







Irene Rosales ha compartido un vídeo con sus seguidores enseñando cómo es su entrenamiento diario. Con un mensaje cargado de fuerza, la exconcursante de 'GH DÚO' ha desvelado qué es lo que realmente la empuja a entrenar cuando cree que no puede más.

Para la modelo, el secreto no es solo la motivación, sino algo mucho más profundo, la disciplina. Ha dejado claro que el deporte es, ante todo, una cuestión de mente. "Da igual la motivación. Da igual las ganas", afirma tajante, rompiendo con el mito de que siempre se entrena con una sonrisa.

PUEDE INTERESARTE Irene Rosales abre las puertas de la habitación de sus hijas y presume de sus nuevos tocadores

Su entrenamiento lo realiza en una nave de grandes dimensiones situada en Sevilla. Empieza con remo en máquina, un ejercicio de fuerza donde trabaja espalda, brazos y piernas de forma coordinada. Continúa con sentadillas con peso, utilizando pesas para fortalecer glúteos y piernas, y el empuje de trineo, que consiste en desplazar un trineo cargado con discos sobre una pista para desarrollar fuerza explosiva en todo el cuerpo.

PUEDE INTERESARTE Críticas a Irene Rosales por las fotos que ha publicado de su hija en común con Kiko Rivera, que cumple 10 años

Canal de Whatsapp de Telecinco

También utiliza el 'SkiErg', una máquina para trabajar la resistencia y la fuerza de los brazos, y las cuerdas de batalla, que mueve de forma simultánea para tonificar el tren superior. Además, alterna el empuje de trineo con el arrastre mediante una cuerda. Por último, realiza press de hombros, una elevación de mancuernas sobre la cabeza para fortalecer la musculatura de los brazos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La exmujer de Kiko Rivera tiene claro que el beneficio físico no lo es todo, para ella, el bienestar mental tiene un significado vital. El deporte se ha convertido en su gran herramienta de gestión emocional, "Aunque duela, ahí nace la grandeza", ha escrito con sinceridad en la descripción de su vídeo. De esta forma, demuestra que no se rinde y acude a sus entrenamientos diariamente, cueste lo que le cueste.

Con este vídeo de su rutina, Irene Rosales se consolida como un referente de constancia, demostrando que, con disciplina, los límites solo están en la cabeza. La creadora de contenido trata de motivar a toda su comunidad a que se ponga en marcha y luche por sus objetivos.