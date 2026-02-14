Logo de telecincotelecinco
Ni joyas ni flores: Kiko Jiménez enseña el original detalle con el que ha conquistado a Sofía Suescun en este San Valentín

Kiko Jiménez ha enseñado el detalle con el que ha sorprendido a Sofía Suescun por San Valentín. El que fuera concursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes' ha compartido su "arma secreta" para triunfar en esta romántica fecha. Ni joyas ni flores, el colaborador de televisión esta vez ha apostado por algo diferente.

En la fecha más romántica para los enamorados, el exconcursante también de 'Gran hermano' ha desvelado su plan maestro y este no ha sido otro que hacer una receta especial para su chica. Kiko Jiménez se ha puesto el delantal para preparar una espectacular tabla de rosquillas casera con toppings. Un gesto que ha derretido a la hija de Maite Galdeano y que no ha tardado en compartir con sus seguidores.

El proceso de elaboración es muy sencillo, simplemente necesitas: 150 gramos de harina de avena, 3 huevos, unas gotas de vainilla, una cucharada pequeña de aceite de coco, 1/2 yogur griego y una cuchara pequeña de miel. Basta con mezclar todos los ingredientes en un bol hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.

Después, se vierte la mezcla en un molde para rosquillas y se cocina en la airfryer a 180°C hasta que estén doraditas. Tras dejarlas reposar y desmoldarlas, el resultado es infalible. Como asegura el propio Kiko JIménez: "Un bocado y el día mejora; dos bocados y ya no tienes problemas".

La parte más divertida llega con la decoración. El colaborador de 'Fiesta' se ha esmerado en que cada bocado sea una experiencia visual y gastronómica. En la tabla de madera hemos podido ver variedades para todos los gustos: pistacho con chocolate blanco, chocolate negro con virutas, almendra crocanti y decoraciones multicolores: "Son una tentación directa", ha confesado el influencer.

La reacción de Sofía Suescun no se ha hecho esperar. En las imágenes se puede ver a la ganadora de 'Supervivientes' encantada, disfrutando del regalo de su chico en el salón de su casa. Y es que, como bien dice el colaborador: "La vida es corta y las rosquillas vuelan".

Este romántico detalle demuestra que Kiko Jiménez conoce a la perfección los gustos de su pareja. Y en lugar de caer en los tópicos de San Valentín, ha preferido dedicar tiempo a algo que pueden disfrutar juntos. "El amor es bonito, pero con rosquillas es imbatible", ha bromeado el creador del contenido.

