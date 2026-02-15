Lidia González 15 FEB 2026 - 09:30h.

El exconcursante de ‘Gran Hermano’ desvela si los rumores son ciertos y si solapó ambas relaciones

Manu Vulcán destapa los feos que María José Galera tuvo con él durante su relación con Laura

Manu Vulcán se sienta en el plató de ‘En todas las salsas’ para responder a una gran pregunta que le ha perseguido durante todos estos meses y lo hace confesándose por completo. El que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ aclara si estuvo con Alba García a la vez que con Laura Galera. Desde que saliese a la luz su romance con la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha sido continuamente señalado por este motivo y, por ello, lo cuenta todo. ¡Descubre todos los detalles, en exclusiva, en el programa completo en Mediaset Infinity!

El creador de contenido ha querido ser muy claro a la hora de hablar sobre este tema para que no quede ninguna duda. Por ello, después de contar el motivo real de su ruptura con Laura, ha explicado cómo conoció a Alba García y ha desvelado si estos rumores constantes son reales: “Me había echado el ojo desde que nos vimos”. Más sincera que nunca, la pareja cuenta todos los detalles sobre su historia de amor.

