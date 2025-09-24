La hija de los reyes Felipe y Letizia ya ha tenido sus primeras clases universitarias en Lisboa tras el periodo de adaptación

Las fechas clave de la infanta Sofía en Lisboa: el calendario de su primer curso universitario, al detalle

Este lunes 22 de septiembre, la infanta Sofía ha comenzado oficialmente su vida universitaria en Lisboa, en el Forward College, un centro privado adscrito a la Universidad de Londres con sede en Portugal, Francia y Alemania en el que estudia el grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

La hija de los reyes Felipe y Letizia ya ha tenido sus primeras clases universitarias tras el periodo de adaptación, en el que ha sido inmortalizada rodeada de sus compañeros, feliz y relajada.

Aunque Sofía no es la heredera al trono -la princesa Leonor es la que está llamada a ser reina-, Sofía tiene asignadas responsabilidades institucionales como miembro de la familia real. Su perfil público hasta ahora ha sido de bajo perfil, pero desde el año pasado su papel dentro de la Corona ha ido 'in crescendo', con mayores apariciones oficiales y presencia en solitario.

Sin embargo, hay una norma clave que condiciona su futuro profesional, y es la que Felipe VI introdujo al ascender al trono: los miembros de la familia real deben dedicarse exclusivamente a actividades institucionales y tienen prohibido trabajar en el sector privado ni en empresas privadas mientras pertenezcan al núcleo duro de Zarzuela.

Por lo tanto, aunque Sofía pueda elegir su universidad, su residencia y su currículum, lo que no puede hacer es asumir un puesto de trabajo remunerado en una empresa privada mientras siga perteneciendo a la familia real, salvo que dicha norma cambie.

Si no existiera esa regla, o si en algún momento dejase de aplicarse a Sofía, ¿a qué tipo de futuro profesional podría aspirar, dados sus estudios, intereses y perfil?

El que podría ser su futuro profesional

Con un grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, multilingüe y con experiencia de vivir en varios países europeos, la infanta estaría muy bien preparada para trabajar en organismos internacionales, embajadas, misiones diplomáticas, o en organizaciones supranacionales como la Unión Europea, Naciones Unidas u otras agencias. Su 'know-how' en idiomas y su perfil institucional le favorecerían.

Asimismo, podría trabajar en ministerios de Asuntos Exteriores, de Cooperación Internacional o en estructuras de gobierno ligadas con política exterior o cooperación. También organizaciones no gubernamentales que operan en ámbitos como derechos humanos, desarrollo internacional, o política global.

También podría dedicar parte de su vida profesional a la docencia, la investigación, los análisis de políticas públicas, colaboración con 'think tanks' y centros de estudios de políticas internacionales.

Otra posible línea es la de portavoz o comunicación institucional y periodismo especializado en política internacional. Si bien el periodismo privado podría estar vetado mientras sea miembro activo, hay vías ligadas a organismos públicos o internacionales que podrían permitir su participación.

Tal y como señalan desde el Forward College, los alumnos que han completado con éxito el mismo grado que estudia ahora la benjamina de la familia real han encontrado trabajo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el Foro Mundial en Berlín, en el Parlamento Europeo de la Juventud en Alemania o en el Great Ormond Street Children's Hospital Charity, en el Parlamento alemán, en el Consulado de Finlandia o en la Oficina de Inversiones de la Presidencia de la República de Turquía en París.

Otros, además, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en la Embajada en Varsovia, en la Representación de la Comisión Europea en Francia o en el Servicio Cívico en la Academia del Clima. Del mismo modo, han ampliado su formación en sectores como banca y finanzas, medios de comunicación y publicaciones, educación y funciones gubernamentales locales y nacionales.

Lo que sí tiene permitido la infanta Sofía

Por el momento, lo que sí le está permitido a Sofía tras finalizar su grado es la especialización en másteres internacionales, doctorados, o programas profesionales ejecutivos en política internacional, economía global, derechos humanos o seguridad internacional, entre otros.

Si algo está claro es que la joven 'royal' encara unos años muy intensos de formación. Su grado en Forward College le abrirá puertas, pero al mismo tiempo, la medida establecida por su padre la impone un límite claro.