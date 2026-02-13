Natalia Sette 13 FEB 2026 - 18:02h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' enseña una foto nunca antes vista y sus seguidores se sorprende por su parecido a Julen

Verdeliss ha querido mirar al pasado para darse cuenta de todo lo que ha construido en el presente. Tras consolidarse como una de las grandes referentes del ultrafondo nacional , la exparticipante de ‘GH VIP’ ha compartido una reflexión muy personal acompañada de una imagen inédita de su adolescencia, donde se puede ver su gran parecido a su hijo Julen.

En la imagen, Estefanía aparece con apenas 15 años, formando parte del club de atletismo de sus padres. “Y es que esto no es nuevo para mí… en la foto, con 15 años y el club de mis papis. Merecía re-enamorarme del atletismo”, ha escrito con sinceridad. Mucho antes de las ultras, los récords y los podios , ya había una adolescente corriendo pistas.

Sin embargo, no todo era tan idílico como podría parecer ahora. La propia Verdeliss recuerda con humor que no siempre se sintió afortunada. “Recuerdo que me sentía la más desdichada sobre la faz de la tierra, jaja! A mí se me daba bien el fondo, la marcha… jopé, ya podrían ser saltitos o sprints como al resto de mis hermanos!”, ha confesado.

Con el paso del tiempo, el running desapareció de su vida, hasta que regresó y mucho más fuerte que antes. “Y media vida después volvió el running. Y bendita desconexión, bendito silencio, bendito re-encuentro conmigo misma”, reflexiona. Para ella, correr no solo supone hacer deporte y mantenerse en forma, también es un alivio para su mente. “Por eso AMO la ultradistancia, porque son muuuchas horas. Me obliga a parar, a silenciar el ruido externo para escuchar al interno”.

Estefanía también habla abiertamente sobre el aprendizaje emocional que le ha dado el deporte. “Hablo mucho de fortaleza física, pero la más importante es la mental. Qué falta me hacía darme espacio, volverme a poner en el centro… me ha enseñado a quererme, a auto-cuidarme, a disfrutar”, escribe con honestidad.

Y, mirando aún más atrás, lanza un mensaje a su yo adolescente. “Le diría a esa Estefi del pasado: tanto de bonito era el running que te llevó a viajar por todo el mundo. Por todos los continentes. De norte a sur y de este a oeste”, recordando cómo el atletismo le abrió puertas a experiencias únicas.

No obstante, aunque la foto ha conseguido que sus seguidores le manden comentarios de amor y apoyo, también ha provocado una avalancha de comentarios por un detalle inesperado: su parecido con uno de sus hijos. “Te pareces muchísimo a Julen”, “Increíble cómo te pareces a Julen”, son algunos de los mensajes que le han dejado.

Al fin y al cabo, su comunidad lleva viendo a su hijo Julen desde pequeño a través de las redes sociales de Verdeliss y no les ha costado nada caer en la cuenta de que es idéntico a su madre de adolescente. La influencer está de acuerdo, pues ha contestado a los comentarios diciendo que ella también lo piensa.