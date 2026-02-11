Rocío Molina 11 FEB 2026 - 15:50h.

La influencer Estefanía Unzu Ripoll ha dado un paso importante ante una situación de gran preocupación para ella

Verdeliss toma una importante decisión que afecta a sus hijos: "Ya no me siento cómoda"

Estefanía Unzu Ripoll, más conocida por todos como Verdeliss, ha provocado mucho revuelo con las últimas historias que ha subido en su perfil oficial de Instagram relacionadas con la decisión que ha tomado. La que fuera concursante de 'GH VIP' no ha ocultado que para ella esto ha sido un asunto de máxima preocupación y que no la dejaba "estar tranquila" al saber los riesgos a los que estaba expuesta.

La influencer de 40 años ha tomado conciencia de un peligro con el que ha convivido desde pequeña y ha optado por enfrentarse directamente a ello. "Dentro de mi boca tengo mercurio", ha expresado alarmada en relación a los empastes que ha llevado desde hace muchos años y que ahora se conoce que tienen una serie de riesgos asociados al mercurio. "Yo tenía muchísimas caries y mi dentista me ponía amalgamas de mercurio, los típicos empastes negros que se ven horribles estéticamente y que parece que cuando abres la boca tienes los dientes picados", ha comenzado contando la de Pamplona.

Verdeliss le ha dado muchas vueltas a esta situación y ha pedido consejo a su especialista acerca del peligro que corre por llevar este metal pesado en la boca. Y, aunque este era "de la vieja escuela" y le ha tratado de disuadir porque, según sus palabras "es más engorroso que los beneficios que va a aportar", la campeona del World Marathon Challenge 2025 ha tomado una decisión y se siente más tranquila y "sin paranoias" después de haber optado por esto.

La madre de Aimar, Irati, Laila, Julen, Eider, Anne, Miren y Deva ha puesto en una balanza el miedo que siente ante la posibilidad de que este material tenga efectos adversos en su organismo y lo "engorroso" que puede resultar quitarlo. De hecho, tal como cuenta la misma influencer, hay riesgos en el procedimiento del cambio. "Te tienen que poner como una especie de malla por dentro de la boca porque tienen que hacer una recogida como de residuos y al mismo tiempo que tampoco pase a tu tracto digestivo, que no te lo tragues", ha contado.

Sin embargo y pese a todo, la exconcursante de 'GH VIP' ha dado el paso y está orgullosa de la decisión que ha tomado. La influencer se ha cambiado su primer empaste de mercurio por los de composite, "los blanquitos" y tiene intención de hacer lo mismo con los otros dos que le quedan. Además del punto "estético", que también le cuenta, Verdeliss se siente ahora mucho más segura tras haber retirado esta plata dental tóxica que es muy tóxico para la salud humana.