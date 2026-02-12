Lidia González 12 FEB 2026 - 13:04h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’, a punto de ser denunciada por sus nuevos vecinos

Sofía Suescun cambia de planes de forma radical y lanza un dardo a su madre Maite Galdeano

Maite Galdeano vuelve a situarse en el centro de la polémica después del último paso que ha dado y los colaboradores de ‘En todas las salsas' tienen todos los detalles. Los vecinos de la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ han llegado a su límite y están en guerra con ella. Noelia Zazo explica todo lo que ha ocurrido respecto al nuevo conflicto de la pamplonica. ¡Descubre todos los detalles, en exclusiva, en el programa completo en Mediaset Infinity!

Hace tan solo unas semanas, Maite Galdeano anunciaba que se compraba un nuevo piso con la intención de acercarse a Sofía Suescun, con quien sigue manteniendo un conflicto. Sin embargo, se trata de un hogar fuera de lo común: “Resulta que es un trastero”. Esta situación puede tener consecuencias muy negativas que los colaboradores han puesto sobre la mesa: “Si hay un incendio, el seguro no se hace cargo y se pueden quedar sin casa”.

Por este motivo, los nuevos vecinos de la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ han tomado una importante decisión que han comunicado: “Se están organizando para denunciar”. La periodista ha contado todos los detalles de lo que está ocurriendo: “Hay bastante cabreo”.

Programa completo: Maite Galdeano pasea por el barrio intentando encontrarse con Sofía Suescun

Maite Galdeano no solo ha comprado una vivienda para convertirse en vecina de su hija, sino que ha dado un paso más allá. La que fuera participante de ‘Gran Hermano’ pasea por el barrio intentando encontrarse con Sofía Suescun, algo que tampoco ha sido de agrado para sus vecinos: “Va con Cristian e incluso la llaman”. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en Mediaset Infnity!