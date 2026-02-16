Lidia González 16 FEB 2026 - 11:28h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña su estancia favorita de su piso

Almudena Porras cuenta cómo fue la primera vez que intimó con Borja Silva

Compartir







Almudena Porras ha compartido una de las parcelas de su vida más importantes y ha contado una de sus historias más personales. Después de contar todo lo que ha vivido con Borja Silva durante estos meses en secreto, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ abre las puertas de su casa reformada. La influencer ha querido hacer un tour completo por su hogar en Málaga, que cuenta con una cocina abierta diseñada por ella y un gran patio. ¡Dale al play y no te pierdas, en exclusiva, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido está muy feliz de poder mostrar, al fin, la que ella misma considera la casa de sus sueños. Por ello, la influencer no ha aguantado las ganas de compartir todos los rincones de la casa en la que, hasta el momento, compartía con Darío Linero. La andaluza, que ha aclarado qué vínculo tiene con Paco Porras, presume de su habitación, su paso interior y su salón, que tiene una pieza muy especial: “Me costó 1000 euros”.

PUEDE INTERESARTE Almudena Porras le manda un emotivo mensaje a Borja Silva y se declara públicamente como nunca

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha enseñado todos los rincones de su casa, incluyendo sus colecciones más preciadas: sus chaquetones, sus diademas y sus perfumes. Muy contenta por el momento que está atravesando, la influencer cuenta la emotiva historia que se esconde tras su casa y se sincera: “Era mi sueño, siempre había querido vivir aquí”.

Almudena Porras muestra su cocina diseñada por ella misma

Almudena Porras no ha podido contenerse y ha querido enseñar una de las estancias más importantes de su casa. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra su cocina diseñada por ella misma. La influencer explica todos los detalles sobre cómo fue el proceso y desvela la elevada cifra de dinero que le costó: “Mucho sudor”.

PUEDE INTERESARTE Almudena Porras desvela todas sus operaciones y retoques estéticos

Almudena Porras vuelve una semana más, en esta ocasión, con un capítulo muy especial para su canal en mtmad. En exclusiva, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ abre las puertas de su casa y cuenta todos sus secretos. Además, la influencer desvela qué ha hecho con las pertenencias de Darío Linares y también aclara si Borja Silva vive con ella. ¡No te pierdas ningún rincón de su piso en Mediaset Infinity!