Lidia González 04 FEB 2026 - 17:03h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela si tiene un vínculo con el actor Paco Porras

La intervención estética a la que Almudena Porras va a someterse

Almudena Porras llega pisando fuerte a mtmad para despejar una duda que ha causado mucho revuelo entre sus seguidores tras su paso por República Dominicana. Después de mandarle un emotivo mensaje a Borja Silva, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara sus verdaderos orígenes. La influencer se sincera sobre su pasado y lo cuenta todo. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, en Mediaset Infinity!

“Soy andaluza de toda la vida”, comienza explicando la creadora de contenido. Después de desvelar todas sus operaciones y retoques, la influencer ha despejado una duda más y ha confesado si tiene relación con el actor Paco Porras, como tantas personas le han preguntado. “Esta personita que veis aquí es mi abuelo paterno”, cuenta.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ recuerda su historial familiar y cuenta todos los detalles sobre sus raíces. Dispuesta a que se conozca todo sobre ella y su vida, la creadora de contenido destapa su pasado y aclara de dónde es.

