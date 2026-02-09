Lidia González 09 FEB 2026 - 11:14h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ hace una cronología completa de su relación con Borja Silva desde que salieron del reality

¡Almudena Porras estaba deseando hablar alto y claro sobre lo enamorada que está! Por ello, después de sincerarse sobre su cambio físico y sus retoques estéticos, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todo lo que ha vivido en secreto en su relación con Borja Silva. Tras muchos meses teniendo que esconderse y vivir su amor en la más estricta intimidad, ha llegado el momento de explicar todo lo que ha vivido. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

La andaluza, que no dudaba en mandarle un emotivo mensaje a su novio, ha hecho una cronología completa sobre su relación desde su salida de República Dominicana: “Él pensaba que no iba a querer saber nada, pero se equivocaba”. Muy emocionada por recordar todo lo que ha pasado, hace una gran confesión: “Los dos decidimos volver a elegirnos”.

“Lo más difícil de nuestra relación era estar encerrados”, segura la creadora de contenido. Con todo lujo de detalles, Almudena relata cuándo fue la primera vez que volvieron a verse, cómo fue conocer a sus familias o su primera noche juntos.

Almudena Porras confiesa si está enamorada de Borja Silva

Almudena Porras vivió un intenso paso por el reality de República Dominicana, en el que puso fin a su historia de amor de 11 años y no esperaba comenzar una nueva. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre cómo afrontó el giro radical que dio su vida y confiesa si está enamorada de Borja Silva. La creadora de contenido se abre en canal como nunca y desvela lo que siente.

