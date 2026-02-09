Lidia González 09 FEB 2026 - 14:33h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de su primera noche a solas con Borja Silva

Almudena, de ‘LIDLT’, aclara sus verdaderos orígenes

Compartir







Almudena Porras se ha abierto en canal para hablar del bonito momento que está atravesando y ha resuelto una duda muy repetida entre sus seguidores. Después de contar todos los detalles sobre su relación con Borja Silva, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta cómo fue la primera vez que intimó con él. Sin poder borrar la sonrisa de su cara, la influencer se sincera como nunca y explica cómo vivió este momento. ¡Dale al play y descubre lo que ha contado, en exclusiva, para su canal de mtmad, en Mediaset Infinity!

Por fin, la creadora de contenido ha podido explicar todo lo que ha vivido tras su paso por República Dominicana. Tras haber estado 11 años en la misma relación y haber comenzado una nueva, la andaluza ha vivido muchas primeras veces junto al que fuera su tentador que ha querido confesar. Después de mandarle un emotivo mensaje, la influencer asegura: “La primera noche fue rara”.

PUEDE INTERESARTE El origen del significativo vestido que Almudena Porras llevó en su hoguera final con Darío Linero en ‘LIDLT’

“Yo solo he tenido un hombre en mi vida”, comienza explicando la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’. La creadora de contenido explica cómo vivió este momento y se sincera al respecto, en exclusiva, para su canal de mtmad.

Capítulo completo: Almudena Porras habla de la faceta más detallista de Borja Silva

PUEDE INTERESARTE Darío Linero confiesa cómo se tomaron sus padres su ruptura con Almudena Porras

Almudena Porras ha explicado todo lo que ha pasado en su relación con Borja Silva y, especialmente, ha hablado sobre la faceta más detallista de su novio. Consciente de que ha sido una de las principales carencias que ha vivido anteriormente, la creadora de contenido se sincera sobre el maravilloso cumpleaños que ha vivido junto a él.

Almudena Porras se sienta frente a las cámaras de mtmad para sincerarse sobre algunos aspectos de su relación con Borja Silva desconocidos hasta el momento. Después de contar todo lo que ha vivido en secreto con él, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de su primera noche a solas con él. La influencer, además, cuenta cómo conoció a la familia del que fuera su tentador y confiesa si está enamorada de él. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en Mediaset Infinity!