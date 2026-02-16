Lidia González 16 FEB 2026 - 13:34h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara si ha dado el importante paso en su relación de vivir con Borja Silva

Almudena Porras ha querido responder a una de las grandes preguntas que se le ha hecho últimamente y no ha escondido nada. Por ello, después de abrir las puertas de su casa reformada, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela si Borja Silva se ha mudado a su casa tras seis meses de relación. La influencer ha aclarado todos los detalles sobre su situación con su pareja y lo comparte con sus seguidores. ¡Dale al play y descubre la respuesta, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha contado todos los detalles sobre su romance con el que fuera tentador después de haber tenido que mantenerlo en secreto, pero había dejado una gran incógnita en el aire. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa si ha dado este importante paso en su relación con Borja.

Almudena Porras no solo se ha sincerado sobre su relación con Borja, despejando todas las dudas sobre si viven juntos o no, sino que también ha hablado de su anterior pareja. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica qué ha hecho con las cosas que tenía de Darío en su casa. La creadora de contenido lo cuenta todo y confiesa si le costó seguir viviendo en esa casa después de romper su relación con él.

Almudena Porras ha compartido una de las parcelas más importantes de su vida, su casa, y ha hablado de la emotiva historia que se esconde tras ella. Ahora que, por fin, ha podido mostrársela a todos sus seguidores, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha confesado si Borja Silva vive con ella. Además, la creadora de contenido enseñas sus colecciones más preciadas: sus perfumes, sus chaquetones o sus diademas. ¡No te pierdas nada de lo que ha contado la influencer, en Mediaset Infinity!