La participante de 'Los Gipsy Kings' ha dejado a sus seguidores sin palabras al abrirse y hablar sobre uno de los "momentos más duros de su vida"

Noemí Salazar habla sin tapujos sobre la diferencia de edad con su marido Antón, 10 años mayor

Noemí Salazar, conocida por su paso por 'Los Gipsy Kings' (formato que estrena nueva temporada en Cuatro) y exconcursante de 'GH VIP', ha dejado a sus seguidores sin palabras al abrirse y hablar por primera vez de un repentino problema de salud y de un momento que ha calificado como "uno de los más duros de su vida". Con mucha sinceridad, la hija de Raquel Salazar, actual concursante de 'GH DÚO', ha revelado con detalle el motivo por el que su cuerpo dejó de responderle y pasó verdadero miedo.

"Hace justo un año viví el episodio de estrés más fuerte de mi vida. Me desmayé, perdí el conocimiento e incluso llegué a convulsionar", ha confesado la influencer, de 33 años, dejando a todos sus seguidores sin palabras. Un momento crítico que no solo fue un susto pasajero, sino una auténtica señal de alarma de su cuerpo que le exigía parar en seco. Además no se quedó solo en esto, tras este colapso, llegaron otros síntomas y secuelas físicas.

La exconcursante de 'GH VIP' ha mostrado sin filtros cómo el estrés comenzó a afectar a su melena. "Lo peor de todo esto es que me salieron calvas, pero no una pequeña, sino una calva súper redonda", ha contado con total sinceridad mostrando a cámara la falta de pelo en una zona concreto de la cabeza. Estuvo muy preocupada, de hecho, confiesa que llegó a pensar que se iba a quedar como su marido. "Es que al final me voy a quedar como el Antón", contaba tratando de no perder el humor.

Tras pasar por este bache en su salud, la creadora de contenido ha explicado que recordó que no era la primera vez que se enfrentaba a algo así. Con apenas 15 años sufrió un brote parecido que le hizo perder más cantidad de pelo. La participante de 'Los Gipsy Kings' ha confirmado que siempre ha tenido el cabello débil: "Se me caía y se me partía, y no lo entendía porque no me hacía nada como para maltratarlo".

Y llegó su solución cuando decidió priorizar su salud y empezar a cuidarse en serio. Una vecina le aconsejó utilizar un tratamiento específico en formato bebible. Que no se considera un medicamento, sino un complemento que ella asegura que le ha cambiado la vida, que se encuentra mucho mejor a nivel físico y, también ha notado los efectos en su pelo y en las uñas.

Noemí Salazar ya incluye este tratamiento como parte de su rutina: "Poco a poco mi pelo volvió a crecer, más fuerte, y mis uñas también cambiaron muchísimo", ha explicado satisfecha. Pero más allá de los productos, la influencer e hija de Raquel Salazar ha lanzado un mensaje de concienciación a todos dándole mucha importancia a escuchar y priorizar el cuerpo. Y si están pasando por un brote muy fuerte o un momento de debilidad sin explicación, lo mejor es acudir a un especialista para que les aconseje.