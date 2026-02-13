Pedro Jiménez 13 FEB 2026 - 01:39h.

Mónica Hoyos y Noemí Salazar, la reina del brilli-brilli, defensora e hija de Raquel Salazar, han protagonizado un tenso choque durante la emisión de 'GH DÚO' en Telecinco este jueves. Y es tras una afirmación de Mónica Hoyos en plató hace unos días, estallaría una disputa entre la ex de Carlos Lozano y Noemí Salazar en redes sociales que se ha trasladado al plató. "¿Ahora sois amigas?", ha preguntado Jorge Javier Vázquez. "Somos compañeras", han dicho ambas.

Noemí Salazar ha recordado lo que le molestó: Mónica Hoyos dijo que abucheaban a Carlos Lozano porque había mucho familiar de la familia Salazar en el plató y es algo que a la reina del brilli brilli le molestó y mucho. Y no solo el otro día, sino según Mónica Hoyos, también este mismo jueves: "No pasa nada, esto es un juego". "No mientas", le ha dicho Noemí Salazar. Ambas se han sumergido en un tenso choque, sin escucharse y cada vez más alteradas.

Pero además, la disputa se vio ocasionada también porque Mónica Hoyos aseguró en redes sociales que si se salva Raquel Salazar este jueves de la expulsión es porque "su familia tiene un programa en Mediaset", algo que también molestó mucho a Noemí Salazar: "Dije que no tenía nada que ver y que saliera quien tenía que salir", ha aclarado una Mónica Hoyos, que le ha echado en cara que lo que no va a aguantar de ninguna manera son los "insultos, las amenazas y esas cosas".

Más adelante, Mónica Hoyos se ha ido del plató de 'GH DÚO' y en el plató no ha quedado muy claro el motivo de su abandono. Un abandono que ha ocasionado una nueva discusión, esta vez entre Noemí Salazar y Carmen Borrego, después de que esta última le echase en cara a Noemí que "le echase el público encima" a Mónica Hoyos: "Hay que saber perder o ganar. Eso no vale", ha dicho la hija menor de las Campos.

Las reacciones ante esto último se han sucedido, escuchándose opiniones como que "el público es libre de apoyar a quien quiera", entre otras.