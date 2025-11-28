Amador Mohedano matiza sus palabras sobre el “pequeño error” de Rocío Jurado en su testamento

El hermano de la artista aclara que no se queja ni reprocha nada, y Leticia Requejo explica en ‘El tiempo justo’ qué quiso decir realmente

Las palabras de Cayetano Rivera sobre Gemma Camacho encienden el plató de ‘El tiempo justo’: “Cada mes me sacáis una ilusión”

Compartir







En las últimas horas, Amador Mohedano ha querido aclarar sus declaraciones acerca de quién debería gestionar los derechos de autor y el legado profesional de su hermana, Rocío Jurado. Después de que sus palabras generaran interpretaciones diversas, el hermano de la cantante matizó su postura para evitar malentendidos.

Recordamos el momento en el que aseguraba que Rocío “pudo cometer un pequeño error” en su testamento. Ahora, Amador explica que se refería exclusivamente a un asunto profesional:

“El que ha llevado la carrera de Rocío Jurado en vida he sido yo. Siempre he dicho que, aunque mi sobrina sea la heredera, que contase conmigo para seleccionar material o revisar royalties. Era solo una recomendación”.

Amador insiste en que no reclama nada, que está agradecido por la parte de la herencia que le corresponde y que su comentario no pretendía ser un reproche.

Leticia Requejo habla con Amador Mohedano

En el plató de ‘El tiempo justo’, Leticia Requejo, que ha hablado directamente con él, aportó la clave para entender la matización:

“Amador me dice que no se está quejando ni reprochando nada. Lo que él quería expresar es que, dado que fue quien mejor llevó la carrera de su hermana en vida, le hubiese gustado que Rocío Carrasco hubiese contado con su opinión para gestionar el museo y los derechos de imagen”.

Leticia subrayó que Amador reconoce sin ambigüedades que la heredera universal es Rocío Carrasco, y que su comentario es únicamente una valoración personal, no una reivindicación formal.

La cuestión de fondo: el legado de ‘La Más Grande’

El trasfondo del debate continúa girando en torno a cómo se gestiona el vasto legado artístico de Rocío Jurado, especialmente en lo referente a: Derechos de autor y royalties; uso y repetición de imágenes en televisión; y, el museo dedicado a la cantante.

Amador sostiene que, por conocimiento directo y experiencia, su aportación podría haber resultado útil. Una postura que, según aclaró Leticia, forma parte de una reflexión familiar más que de un conflicto abierto.