Helena desvela en 'Tentaciones Privé' si es posible una reconciliación definitiva con Claudia

Tentaciones Privé 13 FEB 2026 - 20:30h.

Helena ha aclarado si ve factible una reconciliación con su compañera de 'La isla de las tentaciones 9' Claudia Chacón

El motivo real por el que Helena ignora las llamadas y mensajes de Claudia

Helena Arauz y Claudia Chacón se han reencontrado en el plató de 'Tentaciones Privé' para aclarar los motivos de su distanciamiento: la madrileña ha explicado que le dolió que la que era su amiga no se frenase en sus acercamientos con Rodri cuando ella le contó que le molestaban ciertas actitudes de ambos cuando estaban todos juntos y la mallorquina ha desvelado que no entiende por qué su exnovio, Gilbert, se ha convertido en su pilar y le permite que dé a entender en redes que tienen un romance.

El cara a cara entre ellas ha estado lleno de reproches, aunque ante las preguntas de Marta Peñate las dos han terminado admitiendo que han sido amigas cercanas y que les da pena cómo ha cambiado la situación en tan solo unos meses, ya que fueron un apoyo muy importante la una para la otra en una de las experiencias más desafiantes de su vida, como fue su paso por 'La isla de las tentaciones 9'.

Suso Álvarez les ha confesado que se le hacía raro verlas discutiendo porque en el debate final de 'La isla de las tentaciones 9' las dos estuvieron abrazándose y apoyándose, "empatizando con el dolor ajeno", pero Makoke ha señalado que si no hay confianza entre ellas no es posible que se pueda retomar la relación de amistad.

Marta Peñate le ha preguntado a Helena si se plantea una reconciliación definitiva con Claudia pese a todo lo que ha ocurrido en los últimos días y la madrileña se ha sincerado. La estudiante de Derecho también ha contestado a la pregunta. Dale al play que encabeza este artículo para descubrir las respuestas de ambas.