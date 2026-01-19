Lorena Romera 19 ENE 2026 - 09:00h.

La nieta de la concursante de 'GH DÚO' sufre una afección de la salud mental", que es un tipo de "trastorno de control impulsivo·

El llanto desconsolado de la hija de Noemí Salazar al separarse de su madre

Noemí Salazar ha hablado del problema de su hija, que sufre tricotilomanía. La que fuera concursante de 'GH VIP', y participante de 'Los Gipsy Kings', ha explicado el tratamiento al que se somete su primogénita, de 11 años, para este trastorno psicológico cuyas causas y síntomas explicamos a través del análisis médico de diferentes expertos.

Hace apenas unos días, la hija de Raquel Salazar, actual concursante de 'GH DÚO', compartía un vídeo a través de su perfil oficial de Instagram donde enseñaba el procedimiento al que se estaba sometiendo su hija en común con Antón Suárez para sanar su cabello dañado. "Como ya sabéis, Mimi tiene la manía de arrancarse el pelo", recordaba la influencer.

A esta 'manía' se le conoce como tricotilomanía y, tal y como apuntan los expertos de la clínica Mayo Clinic, se trata de "una afección de la salud mental". "Es un trastorno psicológico que consiste en un deseo irresistible, frecuente y repetido de arrancarse el pelo del cuero cabelludo, las cejas u otras partes del cuerpo", explican.

Desde la página web especializada, Medline Plus, apuntan a que "es un tipo de trastorno de control impulsivo cuyas causas no se comprenden con claridad". Recalcan que "afecta hasta el 4% de la población" y que "las mujeres tienen una probabilidad cuatro veces mayor de resultar afectadas que los hombres".

Síntomas de esta afección de la salud mental

En cuanto a los síntomas, "generalmente aparecen antes de los 17 años". El más evidente es la pérdida de cabello, ya sea en "parches redondos o a lo largo del cuero cabelludo". Pero son variados. Desde sensación de alivio o placer después de arrancarse el pelo, hasta necesidad de tirar y retorcer constantemente el cabello.

También "sensación de tensión antes de arrancarse el pelo, negar el hecho de arrancárselo y/o otros comportamientos de autoagresión". Pero esta afección de la salud mental también puede derivar en otros problemas, como los intestinales, en caso de que "se ingiera el cabello arrancado".

Además, la tricotilomanía también pasar factura a otros niveles. "Puede derivar en problemas laborales, educativos o sociales". Desde el medio citado, apuntan a que la mayoría de personas con este trastorno también tienen problemas con: "sentimientos de tristeza, la ansiedad o la imagen que se percibe de uno mismo".

Posibles tratamientos para la tricotilomanía

En cuanto al tratamiento, desde Medline Plus apuntan a que ciertos tratamientos relacionados con la recaptación de la serotonina pueden ser efectivos. Asimismo, "la terapia conductual y el contracondicionamiento también dar resultados".