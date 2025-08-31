Sofía Suescun encuentra en Tailandia el remedio a uno de sus problemas estéticos: "Me ha dado un brote"

Equipo Outdoor 31 AGO 2025 - 11:30h.

En las últimas semanas, Sofía Suescun ha sufrido un "incómodo brote" para el que cree haber encontrado una solución

El percance de Kiko Jiménez y Sofía Suescun en la selva tailandesa: "Casi nos cuesta la vida"

Sofía Suescun y Kiko Jiménez ha escapado de la polémica poniendo tierra de por medio. Los rumores de infidelidad por parte de Sofía son cada vez más claros y ellos, que ni confirman ni desmienten, han decidido dar la callada por respuesta y continuar con sus planes, entre ellos, un espectacular viaje a Tailandia.

La pareja, para sorpresa de muchos, ha dado constantes muestras de complicidad durante su viaje al país asiático y no ha dudado a la hora de callar a esos que aseguran que es todo una fachada y la relación está rota. A juzgar por las imágenes que comparten en redes sociales, este viaje no solo está ayudando a la hora de alejarse de la polémica, si no que les estaría uniendo aún más como pareja.

El problema de acné de Sofía Suescun

El viaje a Tailandia está dejando un sinfín de paisajes idílicos, algún que otro incidente y también más de un descubrimiento. Sofía compartía con sus seguidores de redes un problema estético que lleva sufriendo algunas semanas y para el que cree haber encontrado un remedio.

Desde hace días, la hija de Maite Galdeano ha notado que en su rostro ha aparecido un brote de acné causado, muy probablemente, por el estrés que ha estado sufriendo a causa del escándalo de su supuesto affaire con el culturista Juan Faro.

Sofía, que cuida muchísimo su imagen, se había dado cuenta de que muchas mujeres de Tailandia paseaban por la calle con una especie de crema en su rostro y, al preguntar a su guía, encontró la respuesta: justamente se trataba de una crema para combatir los granos.

Con mucha amabilidad, una vendedora le mostraba el producto y, tras hacer las pruebas pertinentes de alergia, Sofía se hacía con ella: "Pócima mágica y natural".