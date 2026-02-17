Este martes, 17 de febrero, se ha celebrado el acto conmemorativo del 47º aniversario de la Constitución

Los reyes Felipe y Letizia han presidido el evento, que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados

La presencia de los reyes Felipe y Letizia en el Congreso de los Diputados este martes, 17 de febrero, ha marcado el acto conmemorativo del 47º aniversario de la Constitución. Sus Majestades han presidido esta jornada de gran calado institucional en la que se ha puesto en valor la vigencia de la Carta Magna y su papel como eje de la convivencia democrática.

La cita ha reunido a representantes de los principales poderes del Estado y a los dos padres de la Constitución que continúan con vida, en la que la figura del monarca ha vuelto a situarse como garante del marco constitucional.

Durante su discurso, Felipe VI ha defendido que "no podemos, no queremos, no sabríamos vivir siendo otra cosa que ciudadanos libres" y que la "mejor manera" de conmemorar la Constitución es "cumpliéndola". El monarca también ha hecho un llamamiento a preservar el espíritu de consenso y ha insistido en la importancia de fortalecer las instituciones.

El discurso de Felipe VI y la exposición

A su lado, Letizia se ha mostrado concentrada y visiblemente seria durante gran parte del acto, manteniendo una actitud sobria acorde a la solemnidad del momento.

Tras los discursos institucionales, los reyes han recorrido la exposición 'La Constitución Española de 1978: Nuestra Constitución más longeva. Un proyecto, un consenso, un país de derechos y libertades', organizada en el propio Congreso con motivo del aniversario junto al Ministerio de la Presidencia y la Agencia EFE.

En ella, entre otras cosas, los monarcas han podido ver un ejemplar de la Constitución sobre el que Felipe VI juró como príncipe de Asturias en 1986, así como el texto utilizado por su primogénita, la princesa Leonor, durante su jura el 31 de octubre de 2023, el día en que alcanzó la mayoría de edad.

La muestra ha incluido además una fotografía de gran escala en la sala, en la que se recoge el momento exacto en el que la heredera al trono pronunciaba su compromiso ante las Cortes Generales.

El gesto de los reyes

Ha sido precisamente ante esa imagen donde se ha producido el gesto más curioso de la jornada y que ha pasado desapercibido. Los reyes se han detenido frente a la gran fotografía de Leonor y han contemplado durante varios segundos la escena de su jura.

Felipe VI se ha mostrado sereno y sonriente, observando la imagen con una expresión que ha recordado inevitablemente a su propia jura hace casi cuatro décadas. Sin embargo, ha sido la reina quien ha protagonizado el gesto más tierno y llamativo del acto.

Letizia se ha acercado más de lo habitual a la fotografía, inclinándose ligeramente para contemplarla con mayor detenimiento. En ese instante se ha mostrado especialmente emocionada y ha esbozado una amplia sonrisa, que ha contrastado con la seriedad que había mantenido hasta entonces.

En este sentido, la reina ha hecho un gesto de admiración hacia la imagen de su hija y se ha quedado unos segundos más ante ella. Una reacción que el soberano ha repetido.

Durante el resto del evento, Letizia se ha mostrado contenida y formal, apenas alterando el gesto protocolario. La cercanía ante la instantánea de la princesa de Asturias ha roto esa línea de sobriedad y ha dejado ver, una vez más, la faceta más íntima y maternal de la monarca en medio del acto institucional.

La no asistencia de la hermana mayor de la infanta Sofía también ha marcado la jornada. Leonor no figuraba como asistente al acto, ya que se encuentra inmersa en su formación militar en la Academia de San Javier, parte esencial de su preparación como futura jefa del Estado. Su compromiso con esa instrucción ha hecho que no haya podido acompañar a sus padres en esta conmemoración, aunque su imagen haya estado muy presente en la exposición.