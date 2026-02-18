Lidia González 18 FEB 2026 - 17:51h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ asegura estar atravesando un delicado momento tras las declaraciones de Gerard Arias

Alba Rodríguez, de ‘LIDLT’, al borde del ingreso hospitalario tras vivir un delicado episodio

Alba Rodríguez ha atravesado un complicado momento personal después de las últimas declaraciones que ha hecho su expareja hablando sobre ella. Después de todo lo que ha ocurrido, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ anuncia la drástica decisión que ha tomado tras las duras palabras de Gerard Arias. Nicole Delgado ha hablado directamente con ella para conocer cómo se encuentra. ¡Descubre lo que le ha contado, en el programa completo, en Mediaset Infinity!

“Está descompuesta, muy mal”, comienza explicando la creadora de contenido. A pesar de que ha querido mantenerse fuera del foco mediático, las últimas críticas que su expareja ha vertido sobre ella han vuelto a ponerla de actualidad. La colaboradora del programa desvela el contenido de su conversación con ella y explica el importante paso que va a dar.

“Me mandó unos audios llorando”, asegura Nicole Delgado. Después de que Gerard estallase contra ella y contase lo que ha estado viviendo, la colaboradora del videopodcast lo tiene claro: “Ella no se puede defender porque siempre es la loca y la desquiciada”.

Alba Rodríguez no solo ha tomado una importante decisión por su bien, sino que también hizo un movimiento muy importante después de lo que ha sucedido. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ reconoce que ha escrito a Gerard Arias tras su capítulo de mtmad. Nocole Delgado cuenta todos los detalles y desvela en qué estado se encuentra la influencer. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, en Mediaset Infinity!