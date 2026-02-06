Lidia González 06 FEB 2026 - 09:00h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ destapa todas las mentiras de Alba Rodríguez

La reacción de Maica Benedicto al enterarse de que Gerard se habría liado con Gabriella en su cumpleaños

Gerard Arias regresa a mtmad, muy enfadado, y con muchas ganas de contar su versión de la historia sobre algo que ha ocurrido recientemente. Después de aclarar qué tipo de relación mantiene con Maica Benedicto, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ estalla contra Alba Rodríguez, su expareja. Después de las últimas declaraciones públicas de la alicantina, el influencer no puede más y ha tomado la decisión de contar toda la verdad sobre su relación. ¡Dale al play y descubre lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

“No he dicho nada en redes ni en ningún programa”, comienza explicando el creador de contenido al enumerar las razones por las que ha dado el paso de hablar. A pesar de que ha querido mantener la calma respecto a ese tema, Gerard admite que está “cansado” y que necesita defenderse de todo lo que se ha dicho sobre él. “Es un tema delicado”, asegura.

“No me gusta que se victimice después de todo lo que ha hecho”, dice tajantemente el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’. Alba atacaba al influencer y le tachaba de tratar de “lavar su imagen”. A raíz de estas declaraciones, Gerard Arias ha contado todo lo que ha vivido junto a ella y ha sacado a la luz su doble cara. El creador de contenido, que ha enseñado su nueva casa en Madrid, se muestra tajante: “Tiene que pasar página”.

Gerard Arias destapa la doble cara de Alba Rodríguez

Cansado de guardar silencio mientras los demás se pronuncian respecto a su vida, Gerard Arias ha decidido hablar alto y claro para contar todos los detalles sobre su situación. El creador de contenido está harto de quedar en el lado malo de la historia y, por este motivo, ha destapado la doble cara de Alba Rodríguez. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica todas las acciones que ha llevado a cabo su expareja para perjudicarle.

Gerard Arias se sienta frente a las cámaras de mtmad para hablar de un tema muy serio para él y aclarar, de una vez por todas, todo lo que ha pasado. Muy molesto por todo lo que se comenta de él, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ rompe su silencio para desmantelar todas las mentiras de Alba Rodríguez, su expareja, y destapa todas sus mentiras. ¡No te pierdas todo lo que ha contado la influencer y descubre su versión de la historia!