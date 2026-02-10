Alba Rodríguez, de ‘LIDLT’, al borde del ingreso hospitalario tras vivir un delicado episodio

Natalia Sette 10 FEB 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte la complicada situación por la que está pasando y que la ha llevado a tener mucha ansiedad

Alba Rodríguez, de 'La isla de las tentaciones', explica el motivo de su desaparición

Alba Rodríguez está pasando uno de los episodios más delicados de su vida y ha querido compartirlo en sus seguidores. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha tenido que enfrentarse a una inesperada y complicada situación que la ha llevado al borde del ingreso hospitalario.

“Llevo unos días de mierda, no les voy a mentir, tengo los ojos hinchados de llorar y de estar hecha una mierda”, ha comenzado diciendo visiblemente afectada. La expareja de Gerard Arias ha vivido unos días de horror después de que alguien filtrara su número de teléfono. “Llevo unos días con ataques de ansiedad muy fuertes, a niveles de que he estado a punto del ingreso”, ha dicho sincera.

Lo último que se esperaba la influencer era que, mientras hacía un directo en su cuenta de Tik Tok, alguien pusiera su número de teléfono en los comentarios. Al principio, Alba se lo tomó a risa porque no era consciente de la gravedad de la situación. Sin embargo, cuando cayó en la cuenta, comenzó la verdadera pesadilla.

“Ayer me pasó lo que nunca pensé que me podía faltar, filtraron mi número de teléfono en redes sociales. Hice un directo y un imbécil subió un comentario desde una cuenta anónima poniendo mi número de teléfono”, ha explicado la creadora de contenido. Pronto empezaron a llegar llamadas y mensajes de números desconocidos y el agobio se apoderó de ella.

“Estuve recibiendo llamadas de teléfono hasta las 5 de la mañana y mensajes por Whatsapp y SMS. Tuve que quitar mi foto de perfil, bloquear a todo el mundo e incluso apagar el teléfono”, ha contado. Debido a ello ha tenido que paralizarlo todo e incluso cancelar campañas de trabajo. La situación ha llegado a un punto insostenible y necesita tiempo para arreglarlo todo. “Esta mañana he podido cambiar el número. Ahora tengo que solucionar todo el problema”, ha comentado.

Eso sí, la creadora de contenido no ha podido evitar subir un recopilatorio de fotos a Instagra, de estos días. A pesar del episodio tan complicado por el que está pasando, ha querido agredecer a la vida por todo lo bueno que le ha dado y centrarse solo en las cosas positivas que tiene actualmente.

Alba Rodríguez le lanza un mensaje a la persona que filtró su número de teléfono

Alba no ha querido terminar el vídeo sin antes dedicarle unas palabras a las persona que filtró su número de teléfono. “Si te está llegando el video decirte que me pareces un desgraciado, que ojalá te venga todo el mal del mundo y te caiga el karma”, ha lanzado muy tajante y contundente.

La influencer está muy enfadada con todo lo que ha pasado y se le nota en sus palabras. “Los valores, principios, empatía, humanidad y respeto, has carecido de ellos. El derecho de privacidad en una persona es más que esencial. Gracias por vulnerar mis derechos y espero que te vaya muy mal en la vida”, ha terminado diciendo.

La exparticipante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ espera volver pronto a redes sociales y retomar de nuevo su vida dejando todas las complicaciones atrás.