Exclusiva | Jesús Bonilla, Santi en 'Los Serrano', reaparece con un rotundo mensaje: "No quiero saber nada de la vida pública"
El mítico actor asegura, en conversación con el periodista Álex Álvarez, que está "felizmente retirado"
Jesús Bonilla, el actor que interpretó el mítico personaje de Santi en la serie 'Los Serrano', asegura que no volverá a la vida pública. Su rechazo a la televisión y al cine es tajante: "no quiero saber nada ya, he cumplido la misión de trabajar y entregarme".
Dice que hace poco le llamaron para una entrega de premios, pero su respuesta ha sido contundente. "¡Que no recibo premios! Hicimos El chiringuito de Pepe; ahí fue cuando terminé", comparte en conversación telefónica con Álex Álvarez, periodista de 'El tiempo justo'.