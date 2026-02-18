Logo de telecincotelecinco
Exclusiva | Jesús Bonilla, Santi en 'Los Serrano', reaparece con un rotundo mensaje: "No quiero saber nada de la vida pública"

Jesús Bonilla, el actor que interpretó el mítico personaje de Santi en la serie 'Los Serrano', asegura que no volverá a la vida pública. Su rechazo a la televisión y al cine es tajante: "no quiero saber nada ya, he cumplido la misión de trabajar y entregarme".

Dice que hace poco le llamaron para una entrega de premios, pero su respuesta ha sido contundente. "¡Que no recibo premios! Hicimos El chiringuito de Pepe; ahí fue cuando terminé", comparte en conversación telefónica con Álex Álvarez, periodista de 'El tiempo justo'.

