Natalia Sette 24 NOV 2025 - 17:00h.

La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' desvela que piensa de todo lo que se está diciendo de su novio Iván Rubio

Ruth Basauri se sincera sobre los inicios de su relación con Iván Rubio

Ruth Basauri se convierte en el centro del debate en ‘En todas las salsas' después de entrar en directo para hablar sobre uno de los temas que más ruido está generando en redes: su relación con Iván Rubio. La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa' hace frente a las críticas recibidas y además de admitir que su relación no pasa por su mejor momento , opina sobre el pasado de su novio.

Ruth entra por llamada al plató de ‘En todas las salsas’ con ganas de contestar a todas aquellas personas que no paran de decirle que “huya” de Iván. Siendo plenamente consciente de lo que se dice de él, la influencer da la cara y habla al respecto. “Cada persona es un mundo y ha pasado lo que ha pasado”, comienza diciendo. Ruth se muestra segura y reconoce que a pesar de las advertencias que le han llegado tiene muy claro lo que quiere. “Sé las cosas que quiero en mi vida y las que no”, admite.

Vai Between my clothes, presentadora del programa, quiere saber si Ruth ha tenido en cuenta todo lo que se ha dicho sobre Iván y le recuerda una de las acusaciones más fuertes. “Con Iván dicen que las chicas han acabado traumatizada”, le dice citando las palabras de Lola Mencía, exnovia de Iván. Vai le quiere hacer ver que aunque todos tenemos un pasado, el problema está en que varias chicas que han estado con él han acabado igual. “Si nos ponemos en esa, no me pongo a conocer a nadie”, asegura Ruth indignada.

La influencer admite que ha escuchado atentamente todas las experiencias y opiniones que le han llegado a sus redes sociales, pero aún así confía en su criterio y en lo que ha vivido con Iván desde que comenzaron a conocerse. Ruth intenta defender a Iván Rubio de todas las acusaciones y considera injusto que le juzgue por lo que pasó hace tiempo. “Han pasado ya unos cuantos años desde que pasó esta situación”, dice refiriéndose a la relación de Iván con Lola. Para la influencer, es fundamental entender que las personas cambian y que no se puede condenar eternamente a alguien por un comportamiento del pasado. “Él estando soltero ha hecho lo que le ha salido de ahí”, reconoce.

