El famoso tiktoker, harto de rumores, desvela cómo es realmente su relación con Ruth Basauri

Ruth Basauri opina sobre el pasado de su novio, Iván Rubio

Iván Rubio, harto de todo lo que se ha dicho sobre él, entra en directo por llamada a ‘En todas las salsas’ para aclarar todas las dudas de su relación con Ruth Basauri de primera mano. Desde que el noviazgo salió a la luz, cientos de personas han acudido a las redes sociales de la vasca a aconsejarla que “huya” de Iván. Cansado de esto, el influencer estalla contra su expareja Lola Mencía por aconsejar a su novia y desvela cómo es realmente su relación con Ruth.

Desde que Lola Mencía, expareja de Iván, desveló que terminó completamente traumatizada al dejar su relación, han sido cientos los comentarios que le han llegado a Ruth aconsejando que se aleje de él. Precisamente por esto, la influencer confesaba en el último programa de ‘En todas las salsas’ que su relación no estaba pasando por un buen momento. Ahora, ha sido Iván el que ha dado la cara y aclara en qué punto está con Ruth.

“Esto no lo va a reventar nadie”, asegura tajante desde el principio. Aunque hayan podido tener un bajón por la presión mediática, el influencer deja claro que su relación es más fuerte que los malos comentarios. “Hacía muchísimo tiempo que no estaba así”, reconoce el tiktoker. Iván explica que llevaba “dos años soltero haciendo lo que le daba la gana”. Sin embargo, al conocer a Ruth, sintió una conexión enorme y dejó de lado la soltería.

Queriendo reafirmar una y otra vez que su relación con Ruth está bien y que nada ni nadie va a poder con ella, Iván Rubio se deshace en palabras bonitas hacia Ruth Basauri. “He conocido a una persona maravillosa”, asegura. Además, el influencer desvela que ya ha conocido a su hijo, por los que su relación parece ir viento en popa. “Una madre y una hija 10”, termina diciendo.

Esta vez ha sido Iván Rubio el que ha entrado en directo a 'En todas las salsas' para defenderse de todas las acusaciones que se han hecho a lo largo de los últimos días. El famoso tiktoker carga duramente contra su exnovia Marta de Lola por las advertencias que le hizo a su actual pareja, Ruth Basauri. Además aprovecha para aclarar en qué punto está su relación y mandarle un mensaje lleno de amor ¡No te lo pierdas dándole al play!