Lucía Sánchez aclara qué siente por Manuel González tras los rumores de segunda oportunidad

Natalia Sette 18 FEB 2026 - 12:30h.

La ganadora de 'GH DÚO 2' habla de su relación con Manuel González y desvela cuáles son sus sentimientos por él

Lucía Sánchez aclara cómo se lleva su hija Mía con Manuel González

Lucía Sánchez se ha sincerado una vez más a través de sus ‘stories’ de Instagram con todos sus seguidores. Después de que Manuel González, su expareja, confesara en ‘GH DÚO’ que todo lo que tiene la gaditana es lo que quiere para una novia, la influencer aclara qué siente por Manuel tras los rumores de segunda oportunidad.

Manuel y Lucía separaron definitivamente sus caminos tras su participación en ‘La isla de las tentaciones’, donde él le fue infiel en repetidas ocasiones con las tentadoras Fiama y Stefany. Desde entonces han pasado 5 años y parece que los gaditanos se llevan mejor que nunca. Tanto es así, que Lucía ha tenido que hablar ya en otras ocasiones sobre qué tipo de relación mantiene con su exnovio .

Parece que la conversación que ha tenido el exconcursante de ‘Supervivientes’ con Anita Williams en ‘GH DÚO’ ha vuelto a levantar las sospechas sobre la relación entre Lucía y Manuel. El influencer, sincero como nunca, ha admitido que ella ha sido la única que lo ha querido de verdad y que ahora le da pena ver a parejas enamoradas y con proyectos de futuro.

A raíz de estas honestas declaraciones, los seguidores de Lucía la han bombardeado a preguntas sobre el tema y ella ha respondido sin rodeos. “Por favor ya basta”, ha comenzado diciendo en el ‘storie’. La contestación ha sido clara y contundente: “Seis años ya diciendo que no”. La creadora de contenido está harta de que le sigan preguntando por el mismo asunto una y otra vez.

“Pasarán veinte y ya será otra generación y no me preguntarán eso”, ha dicho la joven queriendo darle un toque de humor. La ganadora de ‘GH DÚO’ está ilusionada de nuevo con un chico que hasta ahora ha mantenido en el anonimato. Está feliz y con ganas de enamorarse de nuevo y por ello desea que le dejen de sacar ya el tema de su exnovio Manuel.

Sin duda las tornas han cambiado completamente la relación de los andaluces. Ahora es Manuel quién sufre la pérdida de Lucía por su propia traición y es la influencer quién ha pasado página radicalmente y está de nuevo inmersa en una relación. Lo que sí es cierto es que ambos han dejado los rencores atrás y ahora mantienen una buena relación lejos de los sentimientos y las posibles reconciliaciones sentimentales.