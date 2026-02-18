Logo de telecincotelecinco
La madre de Julio Iglesias reconoce a Javier Santos como nieto, según una amiga: María Edite reacciona con brutal indignación

La madre de Julio Iglesias reconoce a Javier Santos como nieto y María Edite reacciona con tristeza e indignación. telecinco.es
La madre de Julio Iglesias habría reconocido como nieto a Javier Santos, el supuesto hijo no reconocido por el intérprete de éxitos como 'Soy un truhán, soy un señor'. Así lo hace saber en exclusiva una amiga de Rosario de la Cueva. "que ella [Rosario de la Cueva] le dijo a mi padre que era hijo de Julio", comenta el testimonio.

