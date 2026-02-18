La socialité y el cantante anunciaron su separación en 1978 tras siete años de matrimonio y tres hijos en común, Chabéli, Julio Jr. y Enrique

Isabel Preysler habla por primera vez sobre las denuncias contra Julio Iglesias: "Me duele enormemente lo que está sufriendo"

Compartir







Este miércoles, 18 de febrero, Isabel Preysler, ha roto su silencio sobre la grave polémica que envuelve a su exmarido y padre de tres de sus hijos, Julio Iglesias, tras las acusaciones de agresión sexual formuladas el pasado mes de enero contra el artista.

Las primeras palabras de la socialité llegan de la mano de la revista '¡Hola!', medio que ha querido entrevistarla con motivo de su 76º cumpleaños.

Isabel, que rara vez se pronuncia sobre polémicas o conflictos, ha elegido este momento para mostrar no sólo su defensa personal del cantante, sino también su gran preocupación por cómo esta situación está afectando a sus hijos mayores.

"Me duele enormemente que tanto él como sus hijos estén sufriendo por una infamia que provoca daños irreparables en su reputación y, espero que no, en su salud", ha declarado.

PUEDE INTERESARTE Julio Iglesias vuelve a pedir a la Fiscalía la denuncia en su contra ante la sospecha de que sea "falsa"

La 'reina de corazones' ha enfatizado en recalcar que lo que más le preocupa ahora es el bienestar de sus hijos y la repercusión que la polémica mediática está teniendo sobre ellos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las acusaciones y el deseo de Isabel Preysler

Y es que sus declaraciones llegan en un contexto de gran presión mediática tras las acusaciones en contra de Iglesias sobre unos presuntos hechos ocurridos años atrás y que han sido difundidos a través de testimonios de exempleadas de su hogar. El propio Julio Iglesias negó rotundamente haber cometido tal conducta y poco después la Fiscalía archivó la causa.

La madre de Tamara Falcó también ha manifestado que el "regalo que más ilusión me haría sería que se aclare cuanto antes la verdadera intención que hay detrás de las acusaciones", ya que considera que este escándalo ha generado un daño que va más allá de la reputación del cantante, salpicando así de manera directa a su familia.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Y ha añadido: "Siempre he defendido a la mujer por encima de todo, pero, en esta ocasión, tengo que decir que conozco muy bien a Julio y es totalmente incapaz de cometer las cosas tan horribles de las que le están acusando de manera tan llena de maldad".

Los tres hijos que comparten, Chábeli, Julio Jr. y Enrique Iglesias, han mantenido en gran parte el silencio desde que salieron a la luz las acusaciones. Es por ello que todo apunta a que Isabel ha decidido hablar en nombre de todos.

Cabe recordar que la relación entre Preysler e Iglesias, quienes anunciaron su separación en julio de 1978 a través de un comunicado publicado tras siete años de matrimonio, estuvo marcada por las ausencias y las infidelidades del cantante, de ahí que sus palabras no hayan pasado desapercibidas.