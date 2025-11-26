Lorena Romera 26 NOV 2025 - 12:32h.

El hermano de Sofía Suescun reaparece con una sonda y comunica que le tienen que operar al "no haber respondido al tratamiento"

Cristian Suescun comparte su diagnóstico tras comunicar que le han detectado "algo raro" durante unas pruebas

Cristian Suescun ha comunicado su inminente paso por quirófano. El hijo de Maite Galdeano, y hermano de Sofía Suescun, de 38 años, ha explicado que "no ha respondido bien al tratamiento" y que los médicos han considerado que lo mejor es operarle por este problema de salud por el que tuvo que ser ingresado de urgencia hace apenas unos meses. En ese momento, el que fuera concursante de 'Supervivientes' explicaba que le habían "encontrado algo raro" durante unas pruebas médicas.

Después de semanas sin ninguna actualización sobre su estado de salud, el hermano de la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha reaparecido en Instagram con un dispositivo adherido a su nariz. Una imagen que rápidamente ha hecho saltar las alarmas de sus seguidores. Él, consciente de ello, lo primero que ha hecho ha sido lanzar un mensaje tranquilizador: "No os asustéis mucho".

El que fuera novio de Dakota Tárraga ha explicado que "es una sonda" que le han colocado para "medir los valores del estómago y el esófago para ver cómo reacciona durante el día". Así, el hijo de Maite Galdeano, que vive desde hace 15 años con gastritis, va a pasar el día "pegado a una maquinita" que va registrando los nieles. "Tengo que darle cuando como, cuando me tumbo...", señala.

"No he respondido bien al tratamiento y han decidido operarme"

Tras este día de registros, Cristian Suescun pasará por quirófano. "No he respondido bien al tratamiento y los médicos han decidido operarme", ha anunciado el influencer, que está intentando mantener una actitud positiva de cara a estas inesperadas noticias de salud. Y es que, para más inri, el hermano de Sofía Suescun ha reconocido ser un persona hipocondriaca (un trastorno de ansiedad cuyo principal síntoma es la preocupación exagerada por padecer alguna enfermedad).

De ahí que lo haya pasado especialmente mal en el momento en el que le han tenido que colocar la sonda. "No sabéis lo mal que lo he pasado... Es un tubo que te meten por la nariz y te baja hasta el estómago. Y yo, que soy muy hipocondriaco, llorando, se me escapaban las lágrimas, arcadas. Madre mía, la paciencia que han tenido todo el equipo médico de digestivo...", reconoce el cuñado de Kiko Jiménez, con quien mantenía una muy buena relación antes de que todo estallase por los aires.

Tras dar la última hora sobre su estado de salud, Cristian Suescun le ha pedido a sus seguidores que sean agradecidos y que valoren el hecho de tener salud, algo que a veces se da por sentado. "Hay que dar las gracias simplemente por el hecho de estar sanos. Tenéis muchísima suerte... Bueno, tenemos, que a mí me van a operar pero seguro que todo sale bien y ya estaré bien. Así que a tope, familia. Un beso", se ha despedido el hermano de Sofía Suescun, cuyo paso por quirófano es inminente al no haber respondido bien al tratamiento.

El problema de salud del hermano de Sofía Suescun

Era este mismo verano cuando el influencer, desde su ingreso hospitalario, explicaba que se estaba sometiendo a diferentes pruebas médicas después de que le hubiesen detectado "una anomalía". Sumado al problema crónico que sufre desde hace 15 años, la gastritis, el exconcursante de 'Supervivientes' se encontraba a la espera de resultados concluyentes por este "reflujo" que cada vez "iba a más".

Según las últimas informaciones, todo parece indicar que en ese momento al hijo de Maite Galdeano le pusieron un tratamiento, pero no ha obtenido los resultados esperados. Por eso ahora, los médicos le han informado de que tiene que pasar por quirófano.