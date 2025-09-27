Madre e hijo llevaban sin verse 14 meses y se reencuentran en directo en '¡De viernes!'

Maite Galdeano habla de su nueva ilusión y explica sus próximos planes: "Lo quiero en mi vida"

Compartir







Maite Galdeano regresa a la televisión y lo hace por todo lo grande en el plató de '¡De viernes!'. La navarra lleva meses alejada del foco mediático y ha escogido el programa de Bea Archidona y Santi Acosta para hablar de cómo está en estos momentos la relación con sus hijos, Sofía y Cristian Suescun.

Los conflictos que Maite Galdeano ha tenido con Kiko Jiménez han provocado que la creadora de 'La papela del camión' se haya distanciado de su hija y que lleven más de un año sin verse. Cristian, que en un principio se mostró contrario a su madre y se posicionó de lado de su hermana, parece ser que ha decidido reconciliarse con su madre para luchar contra un enemigo común: Kiko Jiménez.

Madre e hijo contarán en '¡De viernes!' cómo han vivido ellos la relación de Sofía Suescun y Kiko Jiménez y qué hay de cierto en los rumores que hablan de un affaire entre la influencer y el culturista Juan Faro. ¿Podrán en riesgo Maite y Cristian la relación de la pareja con sus declaraciones?

Maite y Cristian han protagonizado un emotivo reencuentro en directo tras 14 meses sin verse, tras un largo abrazo, Maite le ha pedido perdón a su hijo: ''Perdóname si te he hecho daño, te quiero un montón. Un año que nos ha hecho separarnos esta peraona. Quiero estar siempre a tu lado, vente a vivir conmigo si quieres''.

PUEDE INTERESARTE Sonia Moldes destapa la estrategia de Alessandro Lequio para romper la relación de Mar Flores y Fernández Tapias

Cristian ha afirmado que tienen que ''recuperar el tiempo perdido'' y ambos se han mostrado muy emocionados por volverse a ver tras el gran conflicto familiar que les ha separado durante tanto tiempo. Pero la alegría se ha disipado en cuanto se han acordado de Sofía Suescun.

Madre e hijo están de acuerdo en que el culpable de la situación familiar es Kiko Jiménez, a quien acusan de controlar a Sofía y Cristian da un ejemplo: ''Mi hermana volvía de 'Supervivientes' y echaron a mi madre porque la puso entre la espada y la pared 'o tu madre o yo''.

Ambos revelan múltiples situaciones que han vivido y afirman que en todas el culpable ha sido el novio de Sofía Suescun, además, Cristian afirma que ''ha visto cosas'' dando a entender que el exsuperviviente le ha sido infiel a su hermana en varias ocasiones.