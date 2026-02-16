Rocío Molina 16 FEB 2026 - 11:35h.

El exconcursante de 'GH DÚO' ha dado la cara por Alejandra Rubio y Carlo Constanzia frente a los que critican que viven de vender su vida

José María Almoguera cuenta cómo fue la conversación con Alejandra Rubio y desvela cuándo se enfrió su relación

José María Almoguera ha dado un paso decisivo hacia el acercamiento y en un giro repentino de lo que ha pasado en los últimos tiempos ha hecho una inesperada defensa de su prima Alejandra Rubio y su novio Carlo Costanzia frente a los que critican que viven de vender su vida.

Las inesperadas palabras del exconcursante de 'GH DÚO' se producen en un momento en el que se han disparado los rumores de embarazo de la hija de Terelu Campos, aunque ella haya respondido a ellos en 'Vamos a ver', el programa en el que es colaboradora. Sin embargo, su intervención sigue puesta en duda y muchos aseguran que las ambigüedades y el silencio de la pareja serían significativos para vender la exclusiva de esta segunda maternidad.

"Es ilegal hablar de temas médicos", es la contundente frase que dijo Alejandra Rubio acerca de todo el revuelo que se había montado en torno a ellos, pero esa afirmación no era un desmentido como tal de su estado. De ahí que las críticas no hayan tardado en surgir y que el hijo de Carmen Borrego haya salido en defensa de su prima y de Carlo Costanzia.

Pese a que él mismo confirmase que la relación con Alejandra Rubio no es cercana y que hay un evidente distanciamiento entre ellos en los últimos tiempos, el novio de María Sánchez y exmarido de Paola Olmedo se ha alejado de cualquier conflicto familiar del pasado, mostrando una faceta conciliadora con la pareja.

En su inesperada defensa, el exconcursante de 'GH DÚO' ha hecho referencia al negocio de Carlo Costanzia (sin saber al parecer que este se traspasa actualmente) para justificar que el hijo de Mar Flores y su prima no viven solo de las exclusivas. José María Almoguera ha normalizado la situación y ha dejado claro que no todo el mundo conoce cómo son la realidad de las cosas y entre ellos.

"Carlo tiene un negocio. Un negocio no se levanta de la noche a la mañana, conlleva muchísimo esfuerzo y muchísimo trabado. Eso no es verdad. Y mi prima que no se levanta a las nueve de la mañana no quiere decir que se haya acostado muchísimas veces a las cinco de la mañana de trabajar por la noche mucho tiempo", ha sentenciado y se ha posicionado en público.

El exconcursante de 'GH DÚO' ha ido más lejos y en su apoyo inesperado a Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ha finalizado de lo más contundente: "La gente no sabe lo que dice, no sabe lo que habla".