La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ anuncia el siguiente paso en su relación

Zoe Bayona cuenta todos los detalles de su nuevo novio

Zoe Bayona ha sido confirmada para un nuevo reality próximamente y, ahora que ha confesado estar muy enamorada, han saltado las dudas sobre el futuro de su romance. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara qué va a pasar con su relación tras su marcha a México. El videopodcast se ha puesto en contacto con la influencer y se ha sincerado como nunca. ¡Dale al play y descubre lo que le ha contado, en el programa completo, en Mediaset Infinity!

“Su novio le ha mandado un regalo desde Dubái a México”, comienzan explicando los colaboradores. Pasar tanto tiempo separados ha hecho que sus seguidores se pregunten qué va a pasar próximamente con su romance. Sin embargo, la creadora de contenido lo tiene claro y no ha dudado en confesar cuál va a ser el siguiente paso en su relación: “Cuando salga, se quiere casar”.

Programa completo: Zoe Bayona y Oriana Marzoli, compañeras de reality

Nicole Delgado tiene mucho que decir tras descubrir Oriana Marzoli va participar también en este concurso. La colaboradora de ‘En todas las salsas’ opina sobre el hecho de que la venezolana y la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se conviertan en compañeras de reality y habla claro: “Se comentaba que Zoe imitaba a Oriana”. ¡No te pierdas todo lo que la creadora de contenido ha dicho, en Mediaset Infinity!