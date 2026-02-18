Lidia González 18 FEB 2026 - 09:00h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela la reacción de Facundo González a su participación en el reality y le manda un mensaje

Fani Carbajo se sincera sobre el fin de su amistad con Oriana Marzoli

Oriana Marzoli llega con una noticia muy importante que compartir con sus seguidores que ha estado manteniendo en secreto hasta el final. Después de confesar cuál es el accesorio más caro de su armario y revelar el precio, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ habla de su participación en un nuevo reality y de su separación de Facundo González. La creadora de contenido se ha sincerado sobre su nueva aventura y ha hablado sobre las expectativas que tiene al respecto. Además, se pronuncia sobre el estado de su relación tras tomar esta decisión. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

A lo largo de estos años, la creadora de contenido se ha acuñado el título de ‘Reina de los realities’, especialmente por aquellos en los que ha participado en el extranjero. Todavía sin haberse recuperado del problema de salud que tiene, pero dispuesta a continuar en esta dirección, esta vez se dirige a México para concursar en uno que se le ha estado resistiendo en los últimos años. “Llevo mucho tiempo pendiente”, comienza explicando.

La venezolana se enfrenta a un nuevo reto profesional con mucha ilusión, pero también con algunos frentes ya abiertos. Ahora que se encuentra a escasos momentos de comenzar esta aventura, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ explica cómo se siente antes de entrar a la casa. Con toda sinceridad, la creadora de contenido ha contado el papel que va a seguir en el reality y desvela todo lo que lleva en la maleta: “Allí siempre está cambiando el tiempo”.

Oriana Marzoli cuenta la reacción que ha tenido Facundo González al enterarse

Sin ninguna duda, uno de los aspectos que más preocupa a los seguidores de la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ tras dar este paso es el futuro de su relación. Oriana Marzoli ha contado la reacción que ha tenido Facundo González y confiesa cómo se encuentra su noviazgo. Además, la influencer no ha dudado en mandar un contundente mensaje a su pareja respecto a una posible infidelidad durante su ausencia. ¡No te pierdas lo que ha dicho!

Oriana Marzoli se sienta frente a las cámaras de mtmad para hablar sobre el nuevo proyecto profesional que tiene entre manos y contar todos los detalles sobre cómo se va a enfrentar a él. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ habla de los compañeros que va a tener en el reality y el papel que quiere tener en él. Además, la venezolana desvela el objeto personal que se va a llevar como recuerdo de Facundo González. ¡Descubre todo lo que ha contado para Mdaset Infinity!