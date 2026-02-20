Natalia Sette 20 FEB 2026 - 18:02h.

El ganador de 'Supervivientes' comparte los estragos que la DANA dejaron en su casa y que todavía no han solucionado

Borja González ha vuelto a alzar la voz para denunciar la situación que continúa viviendo 16 meses después de la devastadora DANA que arrasó varios municipios de Valencia. Si en los días posteriores al desastre natural el exconcursante de ‘Supervivientes' mostró la destrucción de su barrio y relató la angustia que vivió atrapado en su garaje, ahora enseña las condiciones en las que sigue su casa.

“Así es, han pasado 16 meses de la DANA y seguimos sin ascensor (viviendo en un quinto) al igual que mucha gente aquí”, ha compartido a través de sus redes sociales. Aunque su vivienda no sufrió daños estructurales graves, las consecuencias en el edificio siguen afectando directamente a su día a día.

Vivir en un quinto piso sin ascensor durante más de un año es incómodo y no solo para él. “Familias con bebés, personas dependientes, algunos incluso han tenido que mudarse de casa porque si no no pueden hacer vida”, ha puesto, visiblemente indignado. La tardanza en arreglar una infraestructura básica como puede ser un ascensor ha obligado a muchos vecinos a abandonar su casa.

El valenciano insiste en que la reconstrucción está siendo mucho más lenta de lo que esperaban. “Y va para largo”, ha asegurado con resignación. A pesar de todo, intenta mantener una actitud positiva dentro de la frustración. “Así que cada vez que entro a uno lo inmortalizo”, ha escrito en la foto publicada en sus 'stories' en la que sale con pequeño Luca en sus brazos en un ascensor.

Borja ya relató en su momento cómo la DANA marcó un antes y un después en su vida y en la de sus vecinos. Desde aquella noche en la que el agua comenzó a inundar el garaje y tuvo que escapar por una ventana, nada ha vuelto a ser lo mismo. Aunque el barro desapareció y los coches amontonados fueron retirados, las secuelas del desastre siguen muy presentes.