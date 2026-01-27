Natalia Sette 27 ENE 2026 - 13:21h.

Borja González aparece un día en sus redes sociales para compartir una queja sobre su pareja, Ana López. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ tiene acostumbrada a su comunidad de fans a subir contenido de bromas y humor, sin embargo, esta vez parece que el influencer está algo enfadado con su novia.

Ana y Borja llevan juntos más de cuatro años juntos y aunque la mayoría los conoció tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’, reality que los lanzó a la fama, su historia de amor comenzó lejos de los focos televisivos. A pesar de los momentos complicados por los que han pasado, como la crisis que tuvieron antes de participar en ‘Recién nacidos’, su relación se ha mantenido fuerte a lo largo del tiempo.

Desde que se hicieron famosos, se han consolidado en redes sociales como una relación marcada siempre por el humor y las bromas. Sin embargo, esta vez el ganador de ‘Supervivientes All Stars’ ha querido compartir una cosa que no aguanta de su pareja. “Todos los días igual”, ha comenzado poniendo el influencer en mayúsculas y acompañado de una carita de enfado.

El texto va junto a un video de su chica en la cama, durmiendo a pierna suelta y con el sonido atronador de la alarma sonando de fondo. “Se pone la alarma 2 horas antes para ir "despertándose" y ya pueden bombardear Valencia que no se entera la colega”, ha escrito bastante molesto.

A la de Valencia se ve que le cuesta mucho despertarse y necesita de varias alarmas para hacerlo. Esto es algo que el creador de contenido no soporta, pues el con que suene una vez tiene suficiente. Al final termina Borja despierto y Ana, que es la que realmente tiene que levantarse, todavía durmiendo y disfrutando de un sueño profundo.

Harto de que pase lo mismo todos los días, el guardia civil ha decidido compartirlo con todos sus seguidores con la intención de que todos vean la realidad con la que debe lidiar cada mañana. Por su parte, Ana todavía no se ha pronunciado ni dado explicaciones al respecto, ahora solo queda ver si se lo toma con humor y asume su error o será un motivo de discusión en la pareja.