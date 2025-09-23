Silvia Herreros 23 SEP 2025 - 10:21h.

El novio de Alejandra Rubio se pronuncia sobre la actitud que piensa adoptar en el conflicto de Mar Flores y Carlo Costanzia di Costigliole

Alejandra Rubio, tras las declaraciones de Carlo Costanzia en ‘De Viernes’: “Mi suegro no me va a meter a mí en ningún problema”

Tras pasar unos días en Turín visitando a la Nona y a otros miembros de su familia paterna, Carlo Costanzia regresa a España tras la entrevista de su padre en '¡De viernes!' reaccionando y desmintiendo las memorias de Mar Flores. El enfrentamiento entre la modelo y el aristócrata ha puesto en un brete al novio de Alejandra Rubio, que rompe ahora su silencio para dejar clara la postura que ha adoptado en el conflicto entre sus padres.

El empresario, propietario de una barbería y estudio de tatuajes de Vallecas, ha atendido a la prensa a las puertas de su casa. El yerno de Terelu Campos, parece tener una relación bastante más estrecha con su padre que con su madre. De hecho, en las últimas semanas, y a pesar del proyecto conjunto que Mar Flores está preparando junto a su hijo, se ha hablado mucho de la posibilidad de que la relación entre madre e hijo se encuentre en uno de sus peores momentos.

Preguntado por la relación que tiene con la tía de Laura Matamoros en estos momentos, por la entrevista de su padre en '¡De viernes!' y por la guerra que tras treinta años separados se ha vuelto a desatar entre sus progenitores, Carlo se ha mostrado tajante.

De forma educada, el padre del pequeño Carlo Costanzia Rubio ha respondido a los micrófonos de las agencias que estaban esperándole a las puertas de su casa, afirmando que su relación es buena tanto con uno como con otro. "Yo estoy bien con todo el mundo", asegura.

El joven ha decidido adoptar una postura neutral en todo esto y explica que "está todo bien". Agradecido por el interés mostrado, Carlo ha dejado claro que prefiere mantenerse un poco al margen de esta guerra. "Chicos, no me meto ahí", dice mientras se disculpa y se muestra imparcial.

"Lo siento, ellos han dicho lo que piensan. Os lo agradezco, ¿vale? Yo estoy bien con todo el mundo", ha dicho el actor, que tras la publicación de las polémicas memorias de Mar Flores se ha visto en medio de una delicada situación y de una guerra que se reabre ahora, 30 años después de la separación de sus padres.