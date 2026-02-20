Lara Guerra 20 FEB 2026 - 22:59h.

Laura Matamoros aclara lo sucedido en el coche en la discusión con Carlo Costanzia

Laura Matamoros asegura que Alejandra Rubio "lo ha hecho muy mal" en su guerra con Carlo Costanzia y Terelu Campos reacciona: "Hay un pirómano"

Laura Matamoros, sobrina de Mar Flores, se sienta en '¡De Viernes!' para desvelar todo lo ocurrido con su primo Carlo Costanzia del cuál ahora se mantiene completamente distanciada. Por si fuera poco, a esta polémica se sumaba su hermano, Diego Matamoros, quién hacía graves acusaciones sobre la pareja de Alejandra Rubio.

La hija de Kiko Matamoros daba unas declaraciones sobre el posicionamiento de Carlo en lo ocurrido con los presuntos malos tratos que recibió Mar de su exmarido, Carlo Costanzia di Costigliole. Estas declaraciones hicieron que la tensión no dejara de crecer y por lo tanto, su primo se acercara hasta su casa donde mantuvieron una conversación dentro del coche y que derivó en mucha tensión.

Laura dejaba claro que sintió la discusión como una situación violenta e incómoda, algo que ha detallado en '¡De viernes!' Sobre las declaraciones de su hermano, detalla que "tiene que tener muy claro que todo eso tiene una repercusión, yo lo tengo, pero si él no lo tiene no es mi problema. Yo no he querido herir a nadie, entonces no entiendo cómo se puede molestar tanto, se pueden hacer así las cosas porque es mi primo, porque tiene mi teléfono móvil".

Laura Matamoros: "Las amenazas comienzan en el momento en el que él se calienta más de la cuenta"

Asimismo, la hija de Matamoros asegura que "porque se haya molestado en un principio, que esto fue en septiembre, me podría haber llamado antes y no deberían haber ocurrido estas cosas como han ocurrido. Las amenazas comienzan en el momento en el que él se calienta más de la cuenta porque se rebaten y cuestionan ciertas cosas y ahí es dónde yo voy".

Por último, aclara el porque siente esa conversación como incómoda: "Digo que se me coacciona porque me dice que es que él no tiene porque aguantar esto, que si él hablase de mi familia, de mi hermano...que es por esto por lo que yo le llamo. Enumera a todos y son cosas que tampoco veo necesarias después de haber sido tan dolorosas para mí pues que él juegue o toque en ese botón. Yo me siento muy mal".

La prima de Carlo Costanzia valora la actitud de Alejandra Rubio: "Lo ha hecho muy mal"

Laura Matamoros no ha dudado en expresar en el paltó y ante Terelu Campos cómo se ha sentido con las declaraciones y posicionamientos: ""Alejandra creo que lo ha hecho muy mal, porque las cosas que ha dicho por cómo ha seguido alimentando todo esto..."