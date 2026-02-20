La socialité ha opinado sin tapujos sobre las declaraciones de la hija de Terelu Campos

Laura Matamoros aclara los motivos por los que se sintió "coaccionada" en su discusión con Carlo Costanzia: "Tocó un botón de cosas dolorosas"

Compartir







Laura Matamoros se sienta en '¡De viernes!' dispuesta a defender su postura respecto al conflicto que ha tenido con Carlo Costanzia que ha provocado la indignación de su hermano Diego Matamoros.

La socialité ha opinado sin tapujos sobre la postura de Alejandra Rubio en el rifirrafe que tuvieron en un coche donde asegura haberse sentido "coaccionada" tras pedirle que se moje sobre la relación entre su madre, Mar Flores, y su padre, Carlo Costanzia. Recordemos que la hija de Terelu Campos estalló sin escrúpulos en 'Vamos a ver' contra Diego Matamoros y salió en defensa de su pareja dando por asegurado que en ningún momento existieron momentos de tensión como intentaba hacer ver el hermano de Laura.

"No debería hablar tanto": las palabras de Laura Matamoros sobre Alejandra Rubio

Ahora, esta ha roto su silencio. "Alejandra creo que lo ha hecho muy mal, porque las cosas que ha dicho por cómo ha seguido alimentando todo esto...", asegura sin tapujos Matamoros. "¿Qué es lo que te ha molestado?", le pregunta Terelu Campos al escucharla en el programa de Telecinco.

"Alejandra salta con lo de tu hermano", le dice, a lo que Laura Matamoros aclara que ella no se hace "reponsable" de las declaraciones de Diego. "Si le falta información no debería hablar tanto, le hace un flace favor a Carlo [Costanzia] que no le corresponde", puntualiza.

Terelu Campos analiza el conflicto: "Diego sale con toda su artillería"

Terelu Campos ha dado su opinión al respecto. "Entiende que todo el mundo ha podido imaginar un montón de cosas, no digo que lo hayas hecho con intención", dice como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Además, la televisiva cree que hay una persona clave en todo este enfrentamiento. "Se han utilizado palabras que no sé si para ti las han podido sacar de madre de lo que tu has dicho y que luego ha habido un pirómano, que es Diego [Matamoros] que sale con toda su artillería que tampoco le pertenece", aclara Terelu Campos.