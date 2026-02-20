Lidia González 20 FEB 2026 - 12:10h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha decorado la habitación de su hija con tonos neutros y “nubes”

El doloroso parto de Mayeli Díaz: da a luz a su hija Alma acompañada de Álvaro Rubio

Mayeli Díaz ya ha mostrado algunas pistas del lugar más importante de su nuevo hogar, pero ha llegado la hora de hacer un tour completo. Después de presentar a su pequeña y desvelar a quién se parece, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña la habitación de su hija Alma. La creadora de contenido, muy contenta, comparte todos los rincones, con la decoración inspirada en su nombre y con cuna con dosel. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

“Quería que fuese todo muy angelical”, comienza explicando la influencer. Mayeli tenía muy claro cómo quería que fuese su habitación: con colores neutros y todo lleno de “nubes”. Con todo a juego, la creadora de contenido, que ha desvelado cuánto ha engordado en el embarazo, muestra todos los rincones del lugar en el que su hija va a crecer y enseña la cuna, el sillón de lactancia y el bonito papel que eligió junto a Álvaro Rubio.

Mayeli Díaz y Álvaro Rubio están disfrutando de los primeros días junto a Alma y han querido dejar plasmado lo que sienten. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’, entre lágrimas, le mandan un emotivo mensaje a su hija. La creadora de contenido se sincera sobre los sentimientos que tienen a flor de piel y cómo lo están viviendo: “Estamos sensibles los dos”.

Mayeli Díaz ha mostrado todos los detalles de la habitación de su hija, decorada inspirándose en su nombre, Alma, y con todos los muebles a juego. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta cómo están siendo los primeros días de su hija y cómo se están repartiendo las tareas. Además, se sincera sobre su recuperación física y los complejos que tiene. ¡Descubre todo lo que tiene que contar, ya disponible en Mediaset Infinity!

Mayeli Díaz, por fin, puede tener a su hija Alma entre sus brazos después del duro parto que ha vivido. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todas las complicaciones que ha tenido. Ahora que está en casa y continúa recuperándose de todo, la creadora de contenido se sincera sobre todo lo que ha vivido y cómo se encuentra. ¡Dale al play y entérate de todo!