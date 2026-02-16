Carlos Otero 16 FEB 2026 - 10:00h.

Mayeli Díaz y Álvaro Rubio ya han dado la bienvenida a su hija Alma. La pareja de 'La isla de las tentaciones' desveló su embarazo ante una estupefacta Sandra Barneda en la 'Hoguera de las Consecuencias', dejando a la audiencia conmocionada. Con motivo de la feliz noticia, profundizamos en la biografía de Mayeli. Así era su vida antes de la fama: desde su nacimiento en Ecuador hasta su pasado como actriz.

Se aburría en su trabajo

Mayeli tiene 27 años, la misma edad que Álvaro, y se define como ecuatovalenciana. Nació en el país sudamericano, concretamente en la provincia de Imbabura, pero desde muy pequeña se vino con su familia a España, concretamente a Valencia, donde viven sus padres y gran parte de su familia.

Antes de pasar en 2024 por Villa Montaña y convertirse en influencer tras la proyección pública que le dio su participación en el reality de parejas con más audiencia de la tele, Mayeli trabajaba como comercial en una empresa multinacional que ayuda a hogares y empresas a gestionar y reducir gastos en servicios como energía, telecomunicaciones, seguros y alarmas.

La propia Mayeli hablaba de su pasado en un medio ecuatoriano tras saltar a la fama: "Yo trabajaba en una oficina, con un horario laboral muy tranquilo y una vida bastante monótona. Sentía que necesitaba un cambio radical, hacer alguna locura y vivir experiencias nuevas. Justo se me presentó la oportunidad de participar en el casting de 'La Isla de las Tentaciones' y no lo dudé", explicaba.

Tuvo un papel en 'Mujeres del Hampa'

La recién convertida en mamá, que vive en Madrid desde hace unos años, siempre soñó con el mundo del espectáculo y hace varios años se mudó desde Valencia para comenzar sus estudios de interpretación con el objetivo de ser profesora de teatro. "Siempre que entro en una sala, las miradas van a mí", afirmaba en su presentación como soltera de la octava edición.

Sus pinitos en el mundo de la actuación le llevaron a conseguir un papel en una mítica serie de Telecinco: 'Señoras del Hampa'. Cuando solo tenía quince años tuvo un papel de alumna en la histórica producción en la que coincidió con grandes mujeres de la escena como Toni Acosta o Malena Alterio.

Lo revelaba hace tan solo unos días Claudita Guzzi en su cuenta de Instagram aportando además pruebas gráficas. Según la influencer, la novia de Álvaro Rubio también ha aparecido en 'White Lines' y 'Sky Rojo'.

Directa y pasional por naturaleza, Mayeli es una mujer de grandes aficiones. Le encanta el mar y todo lo que tenga que ver con él: experta buceadora, adora a los animales marinos. Muy vinculada a sus raíces, adora todo lo que tiene que ver con la cultura ecuatoriana, como su deliciosa gastronomía.

También es una amante confesa de los gatos y tiene un minino llamado Ron que en varias ocasiones se ha asomado a sus redes sociales. "No tiene cuerdas vocales y se llama así porque ronronea un montón", comenta.

Valora la lealtad y el amor incondicional

La que fuera soltera de la octava edición de 'LIDLT' cuenta que es sincera y sensible. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok contó cómo es ella en las distancias cortas. "Una buena cerveza, viajar sola, el número 11, las canciones de amor, leer libros de superación personal" son otras actividades en las que encuentra la felicidad.Díaz también deja claro que lo más importante para ella es "el amor". No solo el romántico, sino también "el amor incondicional de las amigas, que su fuerte sea la lealtad", explica con su conocida sinceridad.

Además de su faceta más conocida en televisión, Mayeli ha demostrado ser una mujer con inquietudes y proyectos personales que van más allá de las cámaras. En varias entrevistas ha confesado que le apasiona aprender cosas nuevas y que dedica parte de su tiempo libre a formarse en áreas como la comunicación digital y la creación de contenido.

Su objetivo, según afirma, es construir una marca personal sólida que le permita conectar con su comunidad de seguidores de manera auténtica y cercana. Esta visión estratégica, sumada a su carácter decidido, explica por qué ha logrado conectar con tantos seguidores de redes socialesen el universo social media.