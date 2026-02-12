Lidia González 12 FEB 2026 - 18:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ manda un mensaje a Álvaro Rubio y Mayeli Díaz tras el anuncio de su parto

Alba García reacciona a la paternidad de Álvaro Rubio y Mayeli Díaz

Alba García ha descubierto una noticia en riguroso directo y no ha dudado en reaccionar. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ llega al plató de ‘En todas las salsas’ para sincerarse sobre su relación y felicita a Álvaro Rubio y Mayeli Díaz por su paternidad. La influencer se pronuncia sobre esta noticia y dice lo que piensa. ¡Descubre todos los detalles, en exclusiva, en el programa completo en Mediaset Infinity!

A través de sus redes sociales, Mayeli Díaz anunciaba que, por fin, estaba de parto. Todo ello sucedía mientras Alba, expareja del futuro padre, se encontraba grabando el videopodcast. Después de recibir esta noticia en pleno directo, la creadora de contenido se dirigía a cámara y les dedicaba un mensaje a los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’: “Espero que seáis unos padres de 10 que es lo que todos los niños se merecen”.

La influencer, que ha contado qué relación mantiene con ellos en la actualidad, le ha mandado unas palabras a la que fuera su pareja. Además, la catalana no tiene reparos a la hora de hablar claramente sobre este hecho y desvela lo que opina del nombre que han elegido para su primera hija en común.

